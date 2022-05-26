🚭SİGARA ZAMMI SON DAKİKA! Hangi sigaraya zam geldi? Mayıs 2022 zamlı BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları! En ucuz sigara...

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

SON DAKİKA! Sigaraya ÖTV zammı geliyor. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ancak zam henüz fiyatlara yansımadı. İşte kararın detayları...

Tütün ürünlerinde asgari maktu vergiler ve maktu vergiler yüzde 10, alkollü içkilerde asgari maktu vergiler yüzde 25 artırıldı.

Buna göre, tütün ürünlerinde asgari maktu vergiler ve maktu vergiler yüzde 10, alkollü içkilerde asgari maktu vergiler yüzde 25 yükseltildi.

Söz konusu kararla ilgili vergilerde kanun gereği her 6 ayda bir yapılması öngörülen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında otomatik artışın ise Temmuz-Aralık 2022 dönemi için yapılmaması kararlaştırıldı.

Böylece enflasyonla mücadeleye katkı sağlanmış ve potansiyel yüzde 50-60 oranındaki Yi-ÜFE güncellemesinin ortaya çıkaracağı ciddi fiyat etkisinin önüne geçilmiş oldu.