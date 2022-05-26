Gün ortasında cüzdanları dolduran belgesiz, kefilsiz 10.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası resmen duyuruldu! Para yağacak!
Ülkemizin önemli ve köklü bankalarından birisi olarak hizmet veren Halk Bankası, kamu bankası olmasının avantajını yine kullandı. Nakit ihtiyaçlarına anında çözüm üreten hızlı kredi kampanyasını duyuran banka, düşük faiz karşılığında nakit hizmeti sunacağını açıkladı. İşte bankanın yeni nakit kampanyasına ilişkin ayrıntılar
26.05.2022 09:42 - Son Güncelleme: 26.05.2022 09:42
Halk Bankası'ndan Kefilsiz, Belgesiz Hızlı Kredi Kampanyası!
Üç kamu bankasından biri olarak hizmetlerini sürdüren Halk Bankası, yeni dönemde hem emekli müşterileri hem de diğer müşterileri için birçok farklı kategori altında kampanyalar düzenledi.
Halk Bankası'nın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan hızlı kredi kampanyasının detaylarına göre kredi hizmetinin üst limitinin 10 bin TL, azami vade sayısının 36 ay ve başlangıç faiz oranının yüzde 1,71 olduğu öğrenildi.