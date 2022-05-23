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    • Ekonomi
    • 24.05.2022 08:24
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    • 24.05.2022 08:24
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    Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan yeni haber geldi! 500.000 TL, 600.000 TL ve 700.000 TL alabilirsiniz!

    Son zamanlarda dünyada ve ülkemizde görülen yüksek enflasyon oranları sonrasında vatandaşlar nakit paraya daha çok ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden acil nakit greksinimlerini karşılamak amacıyla bankalara başvurmakta fakat her banka basit kredi vermektedir. Kredi puanlarının yetersiz olması bu hususta mühim bir etkendir. Yeni karara göre gereksinim sahipleri bundan sonra basitçe kredi çekebilecek.

    takvim.com.tr
    500.000 TL, 600.000 TL ve 700.000 TL alabilirsiniz! Yeni haber geldi

    Zor dönemlerde kişilerin nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni kampanya düzenleyen bankalar hem yüksek miktarlarda kredi olanağı hem de düşük faiz oranları ile para sıkıntısına deva oluyor. İşte düşük faizle kredi veren bankalar. Uygun kredi imkanlarından yararlanmak amacıyla yapılması gereken tek şey bankanızı seçmektir. Devlet desteği yardımıyla vatandaşlara kredi olanağı yayınlayan bankalar, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tır. Bu bankaların sağladığı basitlikler arasında düşük faiz seviyesi ilgi çekmektedir.

    Herkese İhtiyaç Kredisi Veriliyor

    Uygun kredi imkanlarından yararlanmak amacıyla yapılması gereken tek şey bankanızı seçmektir. Devlet desteği yardımıyla vatandaşlara kredi olanağı yayınlayan bankalar, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tır. Bu bankaların sağladığı basitlikler arasında düşük faiz seviyesi ilgi çekmektedir. 500.000 TL, 600.000 ve 700.000TL'ye varan kredi olanağını düşük faizle ve yüksek vade farkıyla almak amacıyla ister bankalara gidebilir ister evinizden çıkmadan mobil bankacılık üzerinden başvurabilirsiniz.

    Promosyon imkanı da var

    Bankaların müşterilerine sağladığı kampanyalar bununla da sınırlı değil. Emekli maaşınızı bu bankalara taşıyarak promosyon kazanabilirsiniz. 750 TL'ye kadar ödeme yapan bankalar kredi çekmek amacıyla zor şartları da ortadan kaldırıyor. 36 ay vade farkıyla geri ödeme basitliği yardımıyla vatandaşlar parasal zorlukların üstesinden kredilerle gelebilmektedir.

        Düşük faizle kredi kimlere veriliyor

        Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi başvurularının basitçe gerçekleşmesi amacıyla başvuruları internet üzerinden de almaktadır. 18 yaşından büyük olan herkes %2'nin altında faiz oranları ile kredi çekebilmektedir. Yalnızca T.C. kimlik numaranız ve telefon numaranız ile kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Krediniz onaylandıktan sonra hesabınıza aynı gün yatmaktadır.

        Özellikle son günlerde kamu bankalarının indirimli krediler konusu ile ilgili değişik seçenekleri sundukları biliniyor. Hem esnaflara hem emeklilere hem de çalışanlara özel değişik kredi kampanyalarının gündeme geldiği biliniyor. Burada makul koşullarını sağladığınız taktirde dilediğiniz gibi kredi çekebilirsiniz!

        500.000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ

        700.000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ

            Memura yüzde 40.5 Emekliye yüzde 41 zam
            Haberler Ekonomi Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan yeni haber geldi! 500.000 TL, 600.000 TL ve 700.000 TL alabilirsiniz!
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