Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan yeni haber geldi! 500.000 TL, 600.000 TL ve 700.000 TL alabilirsiniz!

Düşük faizle kredi kimlere veriliyor

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi başvurularının basitçe gerçekleşmesi amacıyla başvuruları internet üzerinden de almaktadır. 18 yaşından büyük olan herkes %2'nin altında faiz oranları ile kredi çekebilmektedir. Yalnızca T.C. kimlik numaranız ve telefon numaranız ile kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Krediniz onaylandıktan sonra hesabınıza aynı gün yatmaktadır.

Özellikle son günlerde kamu bankalarının indirimli krediler konusu ile ilgili değişik seçenekleri sundukları biliniyor. Hem esnaflara hem emeklilere hem de çalışanlara özel değişik kredi kampanyalarının gündeme geldiği biliniyor. Burada makul koşullarını sağladığınız taktirde dilediğiniz gibi kredi çekebilirsiniz!