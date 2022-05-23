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    • Ekonomi
    • 23.05.2022 10:16
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    • 23.05.2022 10:16
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    Son dakika: Merkez Bankası mayıs ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı

    Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 78,0 seviyesinde gerçekleşti

    Sanayide çarklar dönüyor

    Son dakika haberi... Merkez Bankası Mayıs ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1744 iş yeri tarafından Mayıs ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

    İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 78,0 seviyesinde gerçekleşti

    Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Merkez Bankası mayıs ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı
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