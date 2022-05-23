2022 Haziran ayı kira artış oranı yüzde kaç? Kira artış oranı açıklandı mı? Haziran ayına sayılı günler kala kiralarının ne kadar artacağını merak eden kiracılar kira artış oranını sorguluyor. Her ay TÜİK tarafından açıklanan verilere göre belirlenen kira artış oranlarında tavan fiyat belirleniyor. Kiracı ve ev sahibi anlaşma yaparak belirlenen miktarın daha altına sözleşme imzalayabiliyor. Peki, Haziran ayı kira arış oranı 2022 açıklandı mı? TEFE TÜFE oranına göre Haziran ayı kira zammı kaç TL oldu? İşte merak edilenler!
HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?
Henüz Haziran ayı kira artış oranı belli olmadı. Mayıs ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte kira zammı da ortaya çıkacak.
Mayıs enflasyon beklentisi ve tahmini şekillenmeye başladı. Emekli zammı, memur zammı ve kira artış oranı gibi birçok ödemede belirleyici olarak Mayıs enflasyon oranı (TÜFE) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ayın başında açıklanıyor.
MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NASILDI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.
Buna göre, TÜFE'de nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti.