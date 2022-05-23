2022 Haziran ayı kira artış oranı yüzde kaç? Kira artış oranı açıklandı mı? Haziran ayına sayılı günler kala kiralarının ne kadar artacağını merak eden kiracılar kira artış oranını sorguluyor. Her ay TÜİK tarafından açıklanan verilere göre belirlenen kira artış oranlarında tavan fiyat belirleniyor. Kiracı ve ev sahibi anlaşma yaparak belirlenen miktarın daha altına sözleşme imzalayabiliyor. Peki, Haziran ayı kira arış oranı 2022 açıklandı mı? TEFE TÜFE oranına göre Haziran ayı kira zammı kaç TL oldu? İşte merak edilenler!