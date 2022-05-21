Yargıtay'dan 'emekli ikramiyesi' kararı! Mirastan sayılacak mı?

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi vefat edenin emekli ikramiyesinin kanun gereği hak sahibi mirasçılara ait olduğunu, tereke (mal varlığı) çerçevesine dahil edilemeyeceğine hükmetti.
EMEKLİ İKRAMİYESİNİN İADESİ İÇİN İCRA TAKİBİ
İçtihat Bülteni'nden edinilen bilgiye göre, vefad eden Z.G. isimli vatandaşın emekli ikramiyesi yasal mirasçılarına devredildi. Vefat eden Z.G.'den alacaklı olan kamu kurumu, emekli ikramiyesinin iadesi için icra takibi başlattı.
EMEKLİ İKRAMİYESİ VE MAAŞI TEREKEYE DAHİL OLMAZ
Mirasçıların itirazı üzerine takip durduruldu. Kamu kurumu bu kez 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne müracaat etti. Davacı Kurum Avukatı, borçlu olan miras bırakan Z.G.'in mirasının en yakın yasal mirasçılarının tamamı tarafından 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla reddedildiğini hatırlattı.
Mirasçıların avukatı, davacının alacağını takip ettiği icra dosyasında haciz konulan murisin emekli ikramiyesi ve maaşının terekeye (ölen ya da gaipliğine karar verilen kişilerin mal varlığı, hak ve borçlarının tümüne verilen ad) dahil olmadığını belirterek, mirasçılara ait olduğunun tespitini ve terekenin bu şekilde tasfiyesini savundu.