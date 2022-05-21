Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank emekli ihtiyaç kredisi kampanyalarını şimdi açıkladı! 50 bin, 100 bin, 200 bin TL'lik hesaplama tabloları
Tek maaşlı emekli vatandaşların bütçelerini eriten zam oranları, vatandaşların nakit desteğine ihtiyaç duymalarına yol açtı. Kamu bankaları ise emekli ihtiyaç kredisi kampanyaları ile müjdeli haberi verdi.
21.05.2022 09:52 - Son Güncelleme: 21.05.2022 09:52
Vakıfbank Emekli İhtiyaç Kredisi 2022
Kamu bankalarından birisi olarak hizmet veren Vakıfbank, yeni dönemde nakde olan ihtiyacı artan sabit gelirli emekli vatandaşlara emekli ihtiyaç kredisi hizmeti aracılığı ile destek olacağını bildirdi. Banka, ilgili hizmetine ilişkin örnek hesaplama tablolarını yayınladı.
Ziraat Bankası Emekli İhtiyaç Kredisi 2022
Çiftçiler ve diğer vatandaşlar için geliştirmiş olduğu kredi hizmetlerinden sonra emekli müşterileri için de "Emeklinin Artısı" ismini verdiği bir kredi hizmeti geliştiren Ziraat Bankası, ilgili kampanyasının örnek hesaplama tablolarını yayınladı.