Büyümenin ayak sesleri bilançolardan duyuldu: Günlük net kar 1,2 milyar TL

Türkiye, sanayi ve ihracata dayalı yeni ekonomi modeli ile büyümeyi sürdürürken, bu durum hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere de yansıdı. Yılın ilk çeyreğinde elde edilen kâr ve cirolar, yüzde 6-7 civarında olması beklenen büyümenin de sinyalini verdi. Hisse senetleri borsada işlem gören 422 şirketin, 2021'in ilk çeyreğinde 45.5 milyar TL olan net kârı, bu yılın aynı döneminde yüzde 145 artarak 111.5 milyar liraya çıktı.
HER SAAT 51.6 MİLYON TL
Şirketler yılın ilk 3 ayında günde ortalama 1 milyar 239 milyon lira net kâr elde etti. Saat başı ortalama net kâr 51.6 milyon lira olarak gerçekleşti. 422 şirketin toplam cirosu ise yüzde 114 artarak 1 trilyon 13 milyar liraya çıktı. Şirketlerin özkaynakları da yüzde 60 artarak 1.5 trilyona çıktı.
EN YÜKSEK ARTIŞ TEKSTİLDE
Yılın ilk 3 ayında net kâr atışında öne çıkan sektör tekstil oldu. Tekstil ve deri sektörünün net kârı, yüzde 516 artarak 181 milyon liradan 1 milyar 117 milyon liraya çıktı. Sektörde zarar eden şirket sayısının da 8'den 2'ye indiği dikkat çekti. Sektörün cirosu yüzde 149 artarak 9.2 milyar liraya ulaştı. Tekstilin ardından kârını en fazla artıran diğer sektör yüzde 431 ile kimya, petrol, plastik oldu.