0.89 ve 0,99 konut kredisi ne zaman başlayacak? 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri? Başvuru şartları neler?

İkinci açıklanan 'Genişletilmiş Konut Finansman Paketi' ile;

Hem birinci el hem de ikinci el konutlarda geçerli olacak, konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022'den önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası'na satılarak karşılanması şartı ile alınacak konutlar için 0.89 faizli konut kredisi kullandırılacak.

Kampanyasız olarak bir kamu bankasından konut kredisi çeken bir vatandaş yüzde 1,36 aylık faizle konut sahibi oluyordu. Çekilen kredi miktarı örneğin; 200 bin TL ve vadesi 120 ay ise konut kredisinin ödenen ilk taksidi 3 bin 390 TL ve toplam geri ödemesi 406 bin 800 TL oluyordu.