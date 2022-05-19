0.89 ve 0,99 konut kredisi ne zaman başlayacak? 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri? Başvuru şartları neler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılanlar arasında 0.89 ve 0,99 konut kredisi yer alıyor ve ilk kez kendi evinin sahibi olmak isteyen dar bütçeli aileler konut destek paketlerinin detaylarını öğrenmek istiyor. İşte detaylar...
0.89 VE 0.99 KONUT KREDİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
0,89 ve 0,99 faizli konut kredileri kamu bankaları aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak. Özel bankalar da ilerleyen zamanlarda bu sisteme dahil olabilecek. Düşük faizli konut kredisi başvuruları henüz başlamadı.
0.89 VE 0,99 KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 yeni konut kredisi paketi açıkladı. Buna göre yüzde 0.89 ile yüzde 0.99 faizli konut kredileri ile vatandaşlar ev sahibi yapılacak. Önce milyonları sevindiren 2 yeni konut kredisinin detaylarına değinelim:
İlk açıklanan 'İlk Evim Konut Finansman Paketi' ile;
İlk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşlara, 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için (Sıfır konut) 120 ay vadeye kadar ve aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi kullandırılacak.