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    • Ekonomi
    • 19.05.2022 16:59
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    • 19.05.2022 17:03
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    0.89 ve 0,99 konut kredisi ne zaman başlayacak? 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri? Başvuru şartları neler?

    Tüm illerden binlerce vatandaş 0.89 ve 0,99 konut kredisi ne zaman başlayacak sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunurken ilk kez konut sahibi olacak dar gelirli ailelere müjdeli haberi verdi. Yeni konut kredisi destek paketleri hakkındaki bilgiler merak konusu oldu ve öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri? 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi için başvuru şartları neler?

    takvim.com.tr
    0.89 ve 0,99 konut kredisi ne zaman başlayacak?

    0.89 ve 0,99 konut kredisi ne zaman başlayacak? 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri? Başvuru şartları neler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılanlar arasında 0.89 ve 0,99 konut kredisi yer alıyor ve ilk kez kendi evinin sahibi olmak isteyen dar bütçeli aileler konut destek paketlerinin detaylarını öğrenmek istiyor. İşte detaylar...

    0.89 VE 0.99 KONUT KREDİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    0,89 ve 0,99 faizli konut kredileri kamu bankaları aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak. Özel bankalar da ilerleyen zamanlarda bu sisteme dahil olabilecek. Düşük faizli konut kredisi başvuruları henüz başlamadı.

    0.89 VE 0,99 KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 yeni konut kredisi paketi açıkladı. Buna göre yüzde 0.89 ile yüzde 0.99 faizli konut kredileri ile vatandaşlar ev sahibi yapılacak. Önce milyonları sevindiren 2 yeni konut kredisinin detaylarına değinelim:

    İlk açıklanan 'İlk Evim Konut Finansman Paketi' ile;

    İlk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşlara, 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için (Sıfır konut) 120 ay vadeye kadar ve aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi kullandırılacak.

        İkinci açıklanan 'Genişletilmiş Konut Finansman Paketi' ile;

        Hem birinci el hem de ikinci el konutlarda geçerli olacak, konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022'den önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası'na satılarak karşılanması şartı ile alınacak konutlar için 0.89 faizli konut kredisi kullandırılacak.

        Kampanyasız olarak bir kamu bankasından konut kredisi çeken bir vatandaş yüzde 1,36 aylık faizle konut sahibi oluyordu. Çekilen kredi miktarı örneğin; 200 bin TL ve vadesi 120 ay ise konut kredisinin ödenen ilk taksidi 3 bin 390 TL ve toplam geri ödemesi 406 bin 800 TL oluyordu.

        'İlk Evim Konut Finansman Paketi' ile 0.99 faiz imkanıyla 120 ay vade 200 bin TL kredinin ilk taksidi 2 bin 855 TL, toplam geri ödemesi ise 342 bin 600 TL,

        'Genişletilmiş Konut Finansman Paketi' ile 0.89 faiz imkanıyla 120 ay vade 200 bin TL kredinin ilk taksidi 2 bin 718 TL, toplam geri ödemesi ise 326 bin 160 TL olacak.

        0.89 VE 0,99 KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

        Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi paketlerinin hangi bankalardan sağlanacağı en çok merak edilenler arasında yer aldı.

        Bu konuda henüz hem resmi kanallardan hem de bankalardan bir açıklama yapılmadı. Detaylar yakın zaman açıklanakken, avantajlı konut kredilerinin daha önce olduğu gibi 3 kamu bankası Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın sağlaması bekleniyor.
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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Ekonomi 0.89 ve 0,99 konut kredisi ne zaman başlayacak? 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri? Başvuru şartları neler?
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