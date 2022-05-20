Bugün evde bakım maaşı hangi illere yattı? 21 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi! e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşları her ay vatandaşlar tarafından düzenli olarak sorgulanıyor. 21 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi merak ediliyor. Bu maaşı düzenli olarak alan vatandaşlar evde bakım maaşı yatan iller listesini sorguluyor. Binlerce kişinin aldığı evde bakım maaşları farklı illerde ve farklı tarihlerde yatırılıyor. Haberimizden Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller listesine ulaşabilirsiniz.
MAYIS AYI EVDE BAKIM YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?
2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı, 15 Mayıs Pazar günü itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Bakan Derya Yanık yaptığı yazılı açıklamada, "Bakanlık olarak engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerimizi Bütünleşik Bakım Modeli kapsamında gerçekleştiriyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz" dedi.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2 bin 354 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 278 milyon TL evde bakım yardımını yarından itibaren hesaplara yatırmaya başlıyoruz. Bu ay 543 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanacak. Yarın başlayacak ödemeler 20 Mayıs'ta tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.