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    • Ekonomi
    • 21.05.2022 11:20
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    • 21.05.2022 11:20
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    Bugün evde bakım maaşı hangi illere yattı? 21 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi! e-Devlet sorgulama ekranı!

    Evde bakım maaşı yatan iller 21 Mayıs! Evde bakım parasının yatıp yatmadığını kontrol eden aileler, evde bakım maaşı yatan illeri araştırıyor. Şu ana kadar birçok ilde maaşların yatırıldığı öğrenildi. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik verilen evde bakım maaşlarından her ay binlerce kişi faydalanıyor. İşte 21 Mayıs evde bakım maaşı hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    20 Mayıs Cuma evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    Evde bakım maaşları her ay vatandaşlar tarafından düzenli olarak sorgulanıyor. 21 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi merak ediliyor. Bu maaşı düzenli olarak alan vatandaşlar evde bakım maaşı yatan iller listesini sorguluyor. Binlerce kişinin aldığı evde bakım maaşları farklı illerde ve farklı tarihlerde yatırılıyor. Haberimizden Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller listesine ulaşabilirsiniz.

    MAYIS AYI EVDE BAKIM YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

    2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı, 15 Mayıs Pazar günü itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Bakan Derya Yanık yaptığı yazılı açıklamada, "Bakanlık olarak engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerimizi Bütünleşik Bakım Modeli kapsamında gerçekleştiriyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz" dedi.

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2 bin 354 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 278 milyon TL evde bakım yardımını yarından itibaren hesaplara yatırmaya başlıyoruz. Bu ay 543 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanacak. Yarın başlayacak ödemeler 20 Mayıs'ta tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

        EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

        Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

        Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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        Haberler Ekonomi Bugün evde bakım maaşı hangi illere yattı? 21 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi! e-Devlet sorgulama ekranı!
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