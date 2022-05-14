Tarım Ekosistem Buluşması İstanbul'da yapıldı: Önemli konular ele alındı

Ziraat Bankası tarafından düzenlenen Tarım Ekosistem Buluşması İstanbul'da yapıldı. Tarımın geleceğinin masaya yatırıldığı buluşmaya; Hazine Bakanı Nebati, Tarım Bakanı Kirişci ile birlikte sektörün önde gelen isimleri katıldı...

ÜRETİCİYE 29 MİLYAR LİRA DESTEK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması programına katılarak bir konuşma yaptı. Tarım sektörüne verilen desteklerden bahseden Nebati, "Son 5 yılda çiftçilerimize yaklaşık 90 milyar TL tutarında tarımsal destek ödemesi gerçekleştirdik. 2022 yılı için 25.8 milyar TL olarak belirlenen tarımsal destek bütçesini, hububat üreticilerine ödenmek üzere 3.2 milyar TL ek girdi desteği ilave ederek, 29 milyar TL'ye çıkardık" dedi.

2021 yılı içinde 896 bin üreticiye 75 milyar TL tutarında hazine destekli kredi kullandırdıklarını açıklayan Nebati, "Bu kredilerin faizinin, ortalama yüzde 70'i Bakanlığımızca karşılanmıştır. Böylece, tarımsal üreticilerimize 4.6 milyar TL tutarında faiz desteği sağladık" ifadelerini kullandı. İnşaat firmalarına da bir yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmaları şartıyla destek vereceklerini bildiren Bakan Nebati, konuşmasına şöyle devam etti: "Bazı kişilerin açıkladığımız bu konut paketini kendilerine haksız kazanç elde etmek için bir bahane yoluna gitmelerine göz yummayacağız. İş ve yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla, devrim niteliğindeki birçok vergisel düzenlemeyi uygulamaya geçirdik. Türkiye ekonomi modelinde en önemli önceliklerimizden biri de finansal istikrarın güçlendirilmesidir. Para ve maliye politikalarının etkin koordinasyonuyla önümüzdeki süreçte enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz."

TARIM MİLLİ GÜVENLİK KONUSU

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Mutlak surette stratejik ürünlere; yumurtaya, yağlı tohumlara, baklagillere, şeker pancarına bitkisel üretimde ayrı bir ehemmiyet vermek, hayvansal üretimde de et, süt, yumurtaya destek olmak durumundayız" dedi. Kirişci, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda yaptığı konuşmada, 2002 yılında 1.8 milyar lira olan tarımsal desteklerin 30 milyar liraya dayandığını, bunun doğrudan destekler olduğunu, dolaylı olarak üretimin, miktar, kalite, kadın ve genç istihdamı ile ilgili sağlanan desteklerin Türkiye'de tarım sektörünü önemli düzeylere ulaştırdığını söyledi.

Türkiye'nin üretiminin odaklanacağı ilk noktanın, 85 milyon nüfus ve misafir olarak davet edilenlerin ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu vurgulayan Kirişci, "Bitkisel üretim tarafında un, yağ, şeker, hayvansal üretim tarafında et, süt, yumurta gerçekten stratejik ürünlerdir. Mutlak surette stratejik ürünlere; yumurtaya, yağlı tohumlara, baklagillere, şeker pancarına bitkisel üretimde ayrı bir ehemmiyet vermek, hayvansal üretimde de et, süt, yumurtaya destek olmak durumundayız" şeklinde konuştu. Tarımın savunma sanayii kadar stratejik önemi olduğunu belirten Kirişçi, şöyle devam etti: "Gerçekten tarımın stratejik bir sektör olduğunu, en az savunma sanayii kadar bir ülke için vazgeçilmez milli güvenlik konusu olduğunu, dünya önce pandemi ve devamında da Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşayarak müşahede etti."

ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, tarım sektörünün ana finansman bankası olarak Türkiye'nin tarımının potansiyeline inandıklarını belirterek, "Finansmana erişimi daha da kolaylaştırarak uygun maliyetli kredilerden yararlanan üreticisi sayısını 1 milyona taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu. Tarımın Türkiye için en az savunma sanayii kadar önemli olduğunu ifade eden Çakar, "Bundan böyle sağlıklı, güvenilir, sürdürülebilir gıdaya, kullanılabilir su kaynaklarına ve enerjiye sahip olan ülkeler dünyanın geleceğinde söz sahibi olacaklardır" dedi. Çakar, Türkiye'nin üretmek zorunda olduğunu ve bir karış toprağı ve işletmeleri boş bırakacak lüksünün bulunmadığını söyledi.