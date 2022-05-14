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    Bankacılık sektörü tarıma kredi desteği sağlıyor: Tarıma 180.7 milyar TL

    Bankacılık sektörünün Mart sonu itibarıyla tarım alanında faaliyet gösteren şirketlere kredi desteği, 2021 yıl sonuna göre 18.7 mliyar lira artış gösterdi, 180 milyar 738 milyon liraya ulaştı.

    Bankalardan tarıma 180.7 milyar TL

    Bankacılık sektörünün tarım alanında faaliyet gösteren firmalara kullandırdığı kredilerin stoku Mart sonu itibarıyla 180 milyar 738 milyon lira oldu. 2021 yıl sonunda 162 milyar 34 milyon lira düzeyinde olan kredi stoku, 3 aylık süreçte yüzde 11.5 artış gösterdi.

    FARKLI ÜRÜNLER VAR
    Söz konusu dönemde kredi stokunda 18 milyar 704 milyon lira artış meydana geldi.

    Son 5 yılda tarım alanında kullandırılan krediler 105 milyar 858 milyon lira artış gösterdi. Özellikle salgın döneminde desteklerini sürdüren bankalar, tarım kredi stoklarını son 2 yılda yaklaşık 73 milyar lira artırdı. Böylece tarım sektöründeki kredi stoku artışı son 5 yılda yüzde 141.4, son 2 yılda yüzde 67.4 yükseldi.

        'Tarım bankacılığı' konsepti ile çiftçilere ve tarım alanında faaliyet gösteren firmalara özel kampanyalar ve kredi imkanları sunan bankacılık sektörü, çiftçinin ve üreticinin ihtiyaçlarını ve mevsimsel nakit akışını göz önünde bulundurarak farklı ürünlerle tarım kesiminin yanında yer alıyor.

        Bankalar, çiftçilerin ve üreticilerin traktör, mazot, gübre, zirai ilaç, tohum, yem ve ekipman ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ön ödemesiz, hasatta ödeme ya da esnek ödeme gibi kredi imkanlarının yanı sıra anlaşmalı üye iş yerlerinden alımlar için özel kredi kartları da sunuyor.

        SALGIN, ÖNEMİNİ ORTAYA KOYDU
        Tarım ürünlerinin üretimi, güvenliği, sürdürülebilirliği, tedariki ve nihai tüketiciye erişimi konuları Covid-19 salgınıyla birlikte tekrar gündeme geldi.

            Stratejik alanların başında gelen tarım; çiftçileri, tarımsal üretime yönelik girdi üreten ve tedarik edenleri, kooperatifleri, tarım ürünlerini depolayan, satan, işleyen tüccarları, sanayicileri, esnafı, toptan ve perakende satıcıları, enerji üretenleri, veri, yazılım, teknoloji geliştiren şirketleri, üniversiteleri ve sivil toplum örgütlerini bir araya getiren bir ekosistem haline geldi.
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            Haberler Ekonomi Bankacılık sektörü tarıma kredi desteği sağlıyor: Tarıma 180.7 milyar TL
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