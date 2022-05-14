Bankacılık sektörü tarıma kredi desteği sağlıyor: Tarıma 180.7 milyar TL

Bankacılık sektörünün tarım alanında faaliyet gösteren firmalara kullandırdığı kredilerin stoku Mart sonu itibarıyla 180 milyar 738 milyon lira oldu. 2021 yıl sonunda 162 milyar 34 milyon lira düzeyinde olan kredi stoku, 3 aylık süreçte yüzde 11.5 artış gösterdi.
FARKLI ÜRÜNLER VAR
Söz konusu dönemde kredi stokunda 18 milyar 704 milyon lira artış meydana geldi.
Son 5 yılda tarım alanında kullandırılan krediler 105 milyar 858 milyon lira artış gösterdi. Özellikle salgın döneminde desteklerini sürdüren bankalar, tarım kredi stoklarını son 2 yılda yaklaşık 73 milyar lira artırdı. Böylece tarım sektöründeki kredi stoku artışı son 5 yılda yüzde 141.4, son 2 yılda yüzde 67.4 yükseldi.