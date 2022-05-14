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    • Ekonomi
    • 15.05.2022 11:02
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    • 15.05.2022 11:03
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    Kendi iş fikrini oluşturup getirene anında yatıyor! İşi olmayanlara işsizlere 5.000 ve 25.000 TL veriliyor!

    İşiniz yoksa ve nakit ihtiyacınızı karşılamayı istiyorsanız KOSGEB güzel bir fırsat sunuyor! Genellikle kendi işini kurmayı isteyenlere özel atılması plan edilen bu adım, yanında mühim kazanımları da getiriyor! İşte bu mevzuya dair detaylı haberimizin devamı!

    takvim.com.tr
    İşi olmayanlara işsizlere 5.000 ve 25.000 TL veriliyor!

    Kendi iş fikri olan fakat bunu uygulamaya dökecek parasal desteği bulunmayan girişimcilere müjde! KOSGEB vasıtasıyla aklınızdaki fikirleri yaşama geçirmek amacıyla sizin de bir fırsatınız olabilir. Çoğu genç girişimci, çoğu işe fayda ve kullanımı kolay fikri olsa dahi ne yazık ki parasal zorluklardan ötürü bu fikirleri yaşama geçiremiyor. Bu ve bunun gibi sebeplerden ötürü kendi iş fikrini getiren girişimcilere KOSGEB parasal destekte bulunacak.

    Bu Desteğin Kapsamı Nedir?

    İşi olmayan, işsiz fakat girişimcilik hayali kuran insanlar etrafımızda sık sık mevcuttur. Fikirleri ne kadar güzel olursa olsun bazı durumlarda parasal imkansızlıklar sebebiyle yaşama geçirmek nerdeyse imkansızdır. İşte tam bu noktada KOSGEB yardımınıza koşar ve kıymetli düşüncelerinize ehemmiyet sunarak yaşama geçirmeniz konusu ile ilgili destek olur.

    KOSGEB vasıtasıyla destek alabilmek isteyen girişimciler ilk olarak KOSGEB'in kursuna kayıt olmak zorundadır. Normal şartlarda ücretli olan kurs destek almayan vatandaşlar bağlamında kullanılabilir. Kurs bitiminde girişimcilik sertifikası verilmektedir. Kurs adımını tamamlayıp sertifika alan katılımcılar iş düşüncelerini kuruma sunacaklar.

        Kurumdaki incelemelerin sonrasında onay gören düşüncelerin ne kadar destek alacağına da gene kurum kendi karar verecek. Kurum esasen halihazırda şimdilik düşünce oluşturmadan ya da sunmadan sertifika alımı amacıyla destek vermektedir. Sonrasında fikriniz beğenilir ve destek verilmek istenirse 25.000 liraya kadar destek sağlanmaktadır. Arada sırada tek seferlik olmayıp ikinci bir destek de verilebilmektedir.

        KOSGEB Nedir, Ne Amaçla Kurulmuştur?

        KOSGEB' in açılımı ufak ve orta ölçekteki işletmeleri geliştirme ve destekleme birimidir. Türkiye'deki ufak ve orta ölçekteki işletmeleri destekleyerek ekonomideki rolünü ve etkililiğini arttırmayı amaçlamaktadır.

        20 Nisan 1990 senesinde kurulmuştur. Merkezi Ankara'dır. Fakat genel olarak bütün illerde birimleri mevcuttur. Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlıdır. Verdikleri destek ve hizmetin tamamıyla bedava olması girişimciler amacıyla olabildiğince mühim bir fırsattır.
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        Haberler Ekonomi Kendi iş fikrini oluşturup getirene anında yatıyor! İşi olmayanlara işsizlere 5.000 ve 25.000 TL veriliyor!
            SON DAKİKA