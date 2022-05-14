Kendi iş fikrini oluşturup getirene anında yatıyor! İşi olmayanlara işsizlere 5.000 ve 25.000 TL veriliyor!

Kendi iş fikri olan fakat bunu uygulamaya dökecek parasal desteği bulunmayan girişimcilere müjde! KOSGEB vasıtasıyla aklınızdaki fikirleri yaşama geçirmek amacıyla sizin de bir fırsatınız olabilir. Çoğu genç girişimci, çoğu işe fayda ve kullanımı kolay fikri olsa dahi ne yazık ki parasal zorluklardan ötürü bu fikirleri yaşama geçiremiyor. Bu ve bunun gibi sebeplerden ötürü kendi iş fikrini getiren girişimcilere KOSGEB parasal destekte bulunacak.