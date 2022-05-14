Karşılıksız 400 bin TL ödenecek! Başvuru için detaylar biraz evvel açıklandı
Geliştirdiği projeler ve sunduğu istihdam olanakları ile vatandaşlar tarafından sıklık ile takip edilen kamu kurumlarından birisi olan KOSGEB, yeni dönemde artan enerji fiyatlarına karşın KOBİ'lere geri ödemesiz nakit hizmeti sunacağını açıkladı. İşte KOSGEB'in geri ödemesiz nakit hizmetine ilişkin ayrıntılar
KOSGEB, yeni dönemde yeşil dönüşümün desteklenmesi amacı ile KOBİ'lere geri ödemesiz nakit hizmeti sunacağını açıkladı.
KOSGEB'ten KOBİ'lere Hibe Desteği!
Yıllardır hem girişimci vatandaşlara hem de KOBİ'lere sunmuş olduğu nakit hizmetleri ve diğer istihdam projeleri sayesinden yakından takip edilmeyi başaran kamu kurumlarından birisi olarak karşımıza çıkan KOSGEB, yeni dönemde de hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor.
Mevcut programlarının kapsamını genişletmenin yanı sıra yeni projelerle de gündeme gelen KOSGEB, bu doğrultuda yeni bir destek paketi daha geliştirdiğini açıkladı. Kurum, KOBİ'leri kapsayan yeni hizmetinin tüm detaylarını kamuoyu ile paylaştı.
KOSGEB, yeni dönemde kapsamında KOBİ'lerin yeşil dönüşüm başlığı altında sergiledikleri performansları tespit etmek ve sonuç olarak da ilgili başlık dahilinde KOBİ'lerin ihtiyaçlarına karşılık vermek amacı ile Yeşil Dönüşüm Destek Paketi'nin geliştirdiğini açıkladı.
KOSGEB tarafından duyurulmuş olan destek paketi kapsamında, ilgili şartları sağlayan tüm KOBİ'lere geri ödemesiz nakit hizmetinin sunulacağı bilgisi kaydedildi.