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    • Ekonomi
    • 15.05.2022 11:03
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    • 15.05.2022 11:04
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    Emekliye 6.000 TL ödeme yapılacak! Başvurular açıldı! Sabah duyurusu yapıldı!

    Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden maaş alan emeklilere yüksek oranda ek ödeme fırsatı tanınmıştır. Acil para ihtiyacınızı nakit avanslar sayesinde düşük faizlerle karşılayabilmeniz mümkün bir durumdadır. Öyle bir avantaja sahip olmak için mobil uygulamaya giriş yaparak hızlı bir şekilde başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Ya da şubelere giderek başvuru yapabilirsiniz. Yaklaşık 3 dakika içerisinde başvurunuz sonuçlanarak onay alabilmeniz mümkün bir durumdadır. Nakit avansınız hesaplarınıza anında yatarak kullanım sağlayabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Emekliye 6.000 TL ödeme yapılacak! Başvurular açıldı!

    Emeklilere son dakika müjdesi geldi. 6.000 TL kadar ek ödeme yapılması kararlaştırıldı. Ek ödeme alabilmek isteyen emekli vatandaşlar banka hesapları üzerinden müracaat yapabilecektir. Başvuru ardından nakit avans çekebileceklerdir. Çekilen nakit avanslar düşük faizler ile verilerek ihtiyaçların karşılanması amaçlanmıştır. Bankalar doğrultusundan emekli olacak vatandaşlara tanınmış bu üstünlük emekli maaşınızı aldığınız hesaplarınız üzerinden prosedür yaparak artı para imkânlarından faydalanabilirsiniz.

    İş Bankası da emekli maaşı müşterilerine kampanya düzenlemiş 6000 TL'ye kadar ödeme yapmaktadır. İş Bankası emekli kredisi bağlama altında düşük faiz oranları ile müşterilere nakit promosyon ve kredi kartı imkanı sağlamaktadır. İnternet bankacılığı aracılığıyla veya şubelere giderek başvurunuzu yaparak hesabınızda artı paraları kullanmanız mümkün.

    Daha birçok banka emeklilere böyle bir fırsatı sunuyor. Müşterisi olduğunuz banka ile görüşerek bu avantajdan yararlanmak istediğinizi belirtirseniz sizin için uygun ödeme imkânlarını görebilirsiniz. 36 ay vadeye kadar kredi imkânından faydalanabilirsiniz. Düşük faizli ve masrafsız olmasından dolayı ihtiyaçlarınızı daha kolay karşılayabilirsiniz.

        Ek Ödeme Avantajları

        Herhangi bir ek geliriniz yoksa ve acil nakit paraya ihtiyaç duyuyorsanız düşük faizli 6000 TL ödeme imkânlarından faydalanabilirsiniz. Maaş müşterisi olduğunuz banka size uygun ödeme seçenekleri olan 36 aya kadar vade süresi bulunan nakit ödemeleri sunacaktır.

        Düşük faizli ve uzun süre vadeye sahip olan imkânlar sayesinde ihtiyaçlarınızı daha kolay karşılayabilme olanağı bulursunuz. Hızlı ve kolay onaylanma süreci sayesinde çok uzun süre beklemek durumunda kalmazsınız. Yaklaşık 3 dakika süren işlemler sonrasında anında paranız hesabınıza yatabilir, kolay bir şekilde elinize ulaşabilir.

        Ziraat Bankası tarafından emekliye 6.000 TL ödeme

        Vakıfbank tarafından emekliye 6.000 TL ödeme

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            Haberler Ekonomi Emekliye 6.000 TL ödeme yapılacak! Başvurular açıldı! Sabah duyurusu yapıldı!
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