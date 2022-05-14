Emekliye 6.000 TL ödeme yapılacak! Başvurular açıldı! Sabah duyurusu yapıldı!

Emeklilere son dakika müjdesi geldi. 6.000 TL kadar ek ödeme yapılması kararlaştırıldı. Ek ödeme alabilmek isteyen emekli vatandaşlar banka hesapları üzerinden müracaat yapabilecektir. Başvuru ardından nakit avans çekebileceklerdir. Çekilen nakit avanslar düşük faizler ile verilerek ihtiyaçların karşılanması amaçlanmıştır. Bankalar doğrultusundan emekli olacak vatandaşlara tanınmış bu üstünlük emekli maaşınızı aldığınız hesaplarınız üzerinden prosedür yaparak artı para imkânlarından faydalanabilirsiniz.
İş Bankası da emekli maaşı müşterilerine kampanya düzenlemiş 6000 TL'ye kadar ödeme yapmaktadır. İş Bankası emekli kredisi bağlama altında düşük faiz oranları ile müşterilere nakit promosyon ve kredi kartı imkanı sağlamaktadır. İnternet bankacılığı aracılığıyla veya şubelere giderek başvurunuzu yaparak hesabınızda artı paraları kullanmanız mümkün.
Daha birçok banka emeklilere böyle bir fırsatı sunuyor. Müşterisi olduğunuz banka ile görüşerek bu avantajdan yararlanmak istediğinizi belirtirseniz sizin için uygun ödeme imkânlarını görebilirsiniz. 36 ay vadeye kadar kredi imkânından faydalanabilirsiniz. Düşük faizli ve masrafsız olmasından dolayı ihtiyaçlarınızı daha kolay karşılayabilirsiniz.