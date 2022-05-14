Bugün hesaplarınızı kontrol edin! 2 bin 354 TL para yatıyor! Ve netleşti! Bakan açıkladı!

Peş peşe son dakika açıklamaları yapıldı. Bugün hesaplarınızı kontrol edin! 2 bin 354 TL para yatıyor. Bakan Yanık: Evde bakım yardımını yarın hesaplara yatırmaya başlıyoruz. AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 1 milyar 278 milyon TL evde bakım yardımını yarından itibaren hesaplara yatırmaya başlayacaklarını açıkladı. Engelli bakım parası tarifi temel olarak geniş kapsamda evde bakım aylığı olarak da bilinmektedir. Bu destek, özel bakım gerektiren kimselere ev içerisinde bakım yapan vatandaşlar amacıyla devlet doğrultusundan her ay derli toplu olarak ödenmekte olan bir maaş türü olmaktadır.