Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası el ele verdi: 3 ay ertelemeli 10.000 TL alabilirsiniz! Çocuğu olanlar dikkat

Yeni dönemde Rusya- Ukrayna savaşı ve FED yetkililerinin faiz artırımı kararları kapsamında yukarı yönlü hareketler sergilemeye devam eden ekonomi piyasaları, gündelik hayat akışı içerisinde hizmete sunulan tüm başlıkların ve diğer hizmet ürünlerinin yüksek oranlarda zamlanmasına sebep oldu. Yapılan hizmet zamlarından etkilenen alanlardan biri de eğitim sektörü oldu.