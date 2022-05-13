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Haberler Ekonomi Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası el ele verdi: 3 ay ertelemeli 10.000 TL alabilirsiniz! Çocuğu olanlar dikkat

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası el ele verdi: 3 ay ertelemeli 10.000 TL alabilirsiniz! Çocuğu olanlar dikkat

Ekonomi piyasalarının olumsuz gelişmelerinden nasibini alan sektörlerden birisi de eğitim sektörü oldu. Artan eğitim masraflarına karşın mücadele etme yolları arayan anne ve babalara, kamu bankalarından müjdeli haber geldi. İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın eğitim kredisi kampanyalarına ilişkin ayrıntılar

takvim.com.tr
13.05.2022 15:26 - Son Güncelleme: 13.05.2022 15:26
Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası el ele verdi: 3 ay ertelemeli 10.000 TL alabilirsiniz! Çocuğu olanlar dikkat

Yeni dönemde Rusya- Ukrayna savaşı ve FED yetkililerinin faiz artırımı kararları kapsamında yukarı yönlü hareketler sergilemeye devam eden ekonomi piyasaları, gündelik hayat akışı içerisinde hizmete sunulan tüm başlıkların ve diğer hizmet ürünlerinin yüksek oranlarda zamlanmasına sebep oldu. Yapılan hizmet zamlarından etkilenen alanlardan biri de eğitim sektörü oldu.

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Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası el ele verdi: 3 ay ertelemeli 10.000 TL alabilirsiniz! Çocuğu olanlar dikkat

Kırtasiye, giyim, ulaşım, kitap, okul parası, yemek ücretleri ve daha pek çok kategorinin altında yapılan zamlar, eğitim masraflarının hızlı bir şekilde artmasına yol açtı.

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası el ele verdi: 3 ay ertelemeli 10.000 TL alabilirsiniz! Çocuğu olanlar dikkat

Hali hazırda zorlaşan gündelik hayat şartlarına karşın mücadele etmeye çalışan anne ve babalar, bir de eğitim masraflarının katlanması ile başa çıkamayacak duruma geldiler.

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası el ele verdi: 3 ay ertelemeli 10.000 TL alabilirsiniz! Çocuğu olanlar dikkat

Bu noktada çocuklarının en iyi eğitimi alabilmeleri adına destek arayışı içerisine giren ebeveynlere, kamu bankalarından müjdeli haberler geldi.

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası el ele verdi: 3 ay ertelemeli 10.000 TL alabilirsiniz! Çocuğu olanlar dikkat

Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank, yeni dönemde geliştirmiş oldukları eğitim kredisi kampanyaları aracılığı ile eğitim masraflarını üsteleneceklerini açıkladı.

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