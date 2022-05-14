125 bin TL'lik 3 ay taksit ertelemeli para ise tek tık ile hesaplarda! Emeklilere sürpriz paket: 500, 625, 750 TL tutarında maaşa ek karşılıksız ödeme! 

Son olarak sendikasyon kredisi ile basında büyük yankı uyandırmayı başarmış olan Vakıfbank, emekli vatandaşları da unutmadığını açıkladı. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre yeni dönemde maaş hesabını Vakıfbank'a taşıyan yeni müşterilere hem karşılıksız nakit ödeme hem de 3 ay ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmeti verileceği açıklandı.