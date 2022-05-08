EYT’de 1997 yılı ve öncesi hesabı! EYT’liler resen emekli mi edilecek? 5 milyona yakın kişinin yaş problemi 5 adımla çözülecek! Usul tespiti...

EYT konusu ile ilgili yapılacak çalışmalar bir yandan merak edilirken, başka yandan çoğu yeni tartışmada beraberinde gündeme gelmeye devam ediyor. Milyonlarca kişiyi heyecanlandıran yeni açıklamalar sonrasında, emeklilik yaşının aşağı çekilmesine yönelik tartışmalar da gündemde ilk sırada yerini almaya başladı. Öncelikle kapsam belirlenirken, daha sonra emeklilik şartları tespit edilecek ve konu tasarı haline getirilecek. Peki, EYT son durum nedir? İşte tüm detaylar ve 5 adımlık çözüm haberimizde...