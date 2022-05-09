Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası bir elin parmağı kadar! Kısmi erken yaşlılık emekliliği, kesintili erken emeklilik, süre tamamlanması...

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ MAYIS 2022 BUGÜN! Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası üzerinde çalışmalar ilgi ile yeni gelişmeler, duyurular, açıklamalar sıklıkla takip ediliyor. 3600 ek gösterge sürecinin tamamlanmasının ardından, henüz planlama aşamasında olan EYT yasa teklifi gündemde olmaya başlayacak. Vatandaşlar günaşırı 2022 EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, son durum ne? sorularına yanıt arıyor. EYT yasa teklifi 6 adımda çözüme gidilmesi bekleniyor. İşte detaylar...