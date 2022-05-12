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    • Ekonomi
    • 12.05.2022 13:15
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    • 12.05.2022 13:15
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    Dev adım para daha çok parayı çekecek! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları patladı!

    Salgın hastalık nedeniyle kişilerin fazlası kazanç kayıbı yaşamaktadır. Durum bu tür olunca fazlası vatandaşlar yatırım araçları incelemeye başladı. Merkez bankasının yüzde 19’luk faiz kararı bankaların mevduat hesaplarına yansımış durumunda. Bu amaçla fazlası vatandaş anaparasını mevduat hesaplarında değerlendirmeye başladı.

    takvim.com.tr
    Dev adım para daha çok parayı çekecek! Vadeli mevduat faiz oranları patladı!

    2022 senesinde baltalama kesintisine ek olarak geçtiğimiz ay 200 puanlık bir faiz artışı yaşandı. Bu amaçla bankaların faiz oranları da güncellendi. Mevduat hesaplarında en yüksek faiz civarlarına sahip bankaların listesi ile şu şekildedir. Ziraat bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tır. Öte yandan bu bankaların 32 günlük faiz oranları da güncel olarak şu şekildedir. Ziraat bankasının faiz seviyesi yüzde 14.50, Halkbank faiz seviyesi yüzde 14.75 ve Vakıfbank'ın faiz seviyesi ise yüzde 17.85'dir.

    Mevduat Hesaplarında Hangi Vade Seçenekleri

    Vade tipleri her banka amacıyla aynı olup vadeler 1 geceden 1 yıllığa kadar sürelere sahiptir. Banka müşterileri vade alternatiflerini tamamıyla kendi isteklerine göre seçebilmektedir. Hem de faiz oranları her vade alternatifi amacıyla farklılık göstermektedir. Öte yandan oranlar enflasyon ile ters orantılı olarak farklılık gösterebilmektedir.

    Faiz seviyesinın en yüksek bulunduğu vade alternatifi 32 günlük vade olup faiz seviyesinın en düşük bulunduğu alternatif ise senelik vadelerdir. Öte yandan en çok tercih edilen vade alternatifi ise aylık, 3 aylık ve 6 aylık alternatiflerdir. Peki, mevduat hesaplarında hangi para türlerini kullanabiliyoruz? İşte detaylar!

        Mevduat Hesaplarında Hangi Para Türleri Vardır

        Türkiye cumhuriyetinde k bütün bakanlarda istenilen her para cinsinden vadeli mevduat hesapları açılabilinmektedir. Vadeli hesaplarda en çok tercih edilen para türü ise genelde Türk lirası, Dolar ve Euro'dur. Öte yandan faizler para cinsine göre de farklılık göstermektedir.
        TL hesaplarında ki faiz oranları Dolar ve Euro para birimlerine göre daha yüksektir.

        Yani para biriminin TL karşılığı ne kadar yüksekse mevduat faiz seviyesi da o oranda düşük olmaktadır. Hem de bütün para birimleri amacıyla çok detaylı vade alternatifleri bulunmaktadır. Böylece etkili bir civarda yatırım yapılabilmektedir.

        Ziraat Bankası 500.000 TL 32 günlük mevduat faizi kazancı

        Vakıfbank ve Halkbank 500.000 TL 32 günlük mevduat faizi kazancı

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        Haberler Ekonomi Dev adım para daha çok parayı çekecek! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları patladı!
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