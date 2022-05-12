Dev adım para daha çok parayı çekecek! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları patladı!

2022 senesinde baltalama kesintisine ek olarak geçtiğimiz ay 200 puanlık bir faiz artışı yaşandı. Bu amaçla bankaların faiz oranları da güncellendi. Mevduat hesaplarında en yüksek faiz civarlarına sahip bankaların listesi ile şu şekildedir. Ziraat bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tır. Öte yandan bu bankaların 32 günlük faiz oranları da güncel olarak şu şekildedir. Ziraat bankasının faiz seviyesi yüzde 14.50, Halkbank faiz seviyesi yüzde 14.75 ve Vakıfbank'ın faiz seviyesi ise yüzde 17.85'dir.