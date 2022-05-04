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Haberler Ekonomi Faiz oranları tavan yaptı! Bankada 25 bin TL, 50 bin TL ve 100 bin TL’nizin olması yeterli! 32 günlük vadeli mevduat kazancı için Mayıs'a özel kallavi faizler

Faiz oranları tavan yaptı! Bankada 25 bin TL, 50 bin TL ve 100 bin TL’nizin olması yeterli! 32 günlük vadeli mevduat kazancı için Mayıs'a özel kallavi faizler

32 günlük vadeli mevduat kazancı için Mayıs'a özel kallavi faizler geldi. Birikimlerini en avantajlı şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlara, kamu bankalarından büyük hizmet geldi. Vakıfbank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası 32 günlük mevduat faizi getiri oranlarını açıkladı. İşte bankaların vadeli mevduat hesaplarına ilişkin ayrıntılar

takvim.com.tr
04.05.2022 12:59 - Son Güncelleme: 04.05.2022 13:00
Faiz oranları tavan yaptı! Bankada 25 bin TL, 50 bin TL ve 100 bin TL’nizin olması yeterli! 32 günlük vadeli mevduat kazancı için Mayıs’a özel kallavi faizler

Bir süredir döviz kurlarının ve altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketler sergiliyor olması, gündelik hayat akışı içerisinde satışa sunulan hizmetlerin ve hizmet ürünlerinin yüksek oranlarda zamlanmasına sebep oldu. Söz konusu ürün ve hizmet zamlarından sonra gündelik ihtiyaçlarını dahi karşılamak konusunda zorlanmaya başlayan vatandaşlar, mevcut birikimlerini en akılcı şekillerde değerlendirmek adına hummalı bir araştırma süreci içerisine girdiler.

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Faiz oranları tavan yaptı! Bankada 25 bin TL, 50 bin TL ve 100 bin TL’nizin olması yeterli! 32 günlük vadeli mevduat kazancı için Mayıs’a özel kallavi faizler
Döviz kurlarının ve altın fiyatlarının dalgalı hareketler sergilemeleri sebebi ile birikimlerini ilgili piyasalarda değerlendirmek konusunda kararsız kalan vatandaşlar, TL cinsinden birikimlerini yine TL piyasalarında değerlendirmek üzere alternatifleri değerlendirmeye başladılar.
Faiz oranları tavan yaptı! Bankada 25 bin TL, 50 bin TL ve 100 bin TL’nizin olması yeterli! 32 günlük vadeli mevduat kazancı için Mayıs’a özel kallavi faizler

Bu noktada devreye giren kamu bankaları, vadeli mevduat hizmetlerinin ayrıntılarını paylaşarak 32 günde yüksek oranlarda kazanç getirisi sağlanacağının garantisini verdiler.

Faiz oranları tavan yaptı! Bankada 25 bin TL, 50 bin TL ve 100 bin TL’nizin olması yeterli! 32 günlük vadeli mevduat kazancı için Mayıs’a özel kallavi faizler

Ziraat Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi Getirisi

Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından birisi olan Ziraat Bankası, yeni dönemde birikimlerini TL cinsinden yatırım araçları aracılığı ile değerlendirmek isteyen vatandaşlar için vadeli mevduat hesabı hizmetinin ayrıntılarını paylaştı.

Faiz oranları tavan yaptı! Bankada 25 bin TL, 50 bin TL ve 100 bin TL’nizin olması yeterli! 32 günlük vadeli mevduat kazancı için Mayıs’a özel kallavi faizler

Banka, söz konusu hizmetinin 32 günlük getiri oranını yüzde 14,50 olarak belirlerken, birikim tutarlarına göre aylık kazançları şu şekilde belirledi:

• 25 bin TL'ye: 301,92 TL

• 50 bin TL'ye: 603,84 TL

• 100 bin TL'ye: 1.207,67 TL

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