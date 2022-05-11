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    • Ekonomi
    • 12.05.2022 08:48
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    • 12.05.2022 08:49
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    Terra Luna coin yükselir mi, düşer mi? Terra coin son dakika yorumlar! Terra Luna coin neden düşüyor?

    Terra ağının kripto parası LUNA da son 2 günde yüzde 93 değer kaybetti. LUNA'nın piyasa değeri bu süreçte 21 milyar dolar eriyerek 1.8 milyar dolara indi. Peki, Terra Luna coin neden düşüyor? Tarra Luna coin yükselir mi, düşer mi? Terra coin son dakika yorumlar!

    takvim.com.tr
    Terra Luna coin neden düşüyor? Terra Luna coin yükselir mi, düşer mi? Terra coin son dakika yorumlar!

    Kripto para piyasasında genel olarak düşüşler yaşanmaya devam ediyor. Önceki gün 30.000 doların altını gören Bitcoin bu sabah 31.000 dolar seviyesine sabitlendi. Ancak Bitcoin 30.000 doların altını test ederken sabit coin TerraUSD'nin (UST) düşmesinin etkileri halen sürüyor. Bu gelişmelerin ardından yatırımcılar, "Terra Luna coin neden düşüyor? Terra Luna coin yükselir mi, düşer mi? Terra coin son dakika yorumlar!" hakkında araştırmalara başladı. İşte son gelişmeler haberimizde...

    Kripto para piyasasında Terra kargaşası devam ediyor. Önceki gece 30.000 doların altını gören Bitcoin bu sabah itibarıyla 31.700 dolar oldu.

    Bitcoin son 1 haftada yüzde 17 değer kaybederken günlük olarak yüzde 0.9 gerileyerek son günlere göre yeni güne sakin başladı.

    Ancak Bitcoin 30.000 doların altını test ederken sabit coin TerraUSD'nin (UST) düşmesinin etkileri halen sürüyor.

    Sabit coinler dolar veya altın gibi rezerv varlıklara endeksli kripto paralardır. Çoğu platformda dolar bazında yapılan işlemlerde bu paralar kullanılır. Dolayısıyla dolara endeksli sabit coinlerin hedefi her zaman 1 dolar civarında bir değere sahip olmaktır. Ancak UST talep düşüşü nedeniyle 1 dolarda tutunamadı.

    KISA SÜRE İŞE YARADI

    TerraLabs Kurucu ortaklarından Do Kwon'un başında bulunduğu ve UST'nin bir anlamda merkez bankası gibi hareket eden Luna Foundation Guard sabit coinin değerini 1 dolara yükseltebilmek için yaklaşık 1 milyar değerinde Bitcoin satışı gerçekleştirdi.

    Bu müdahaleler dün işe yaramış gibi göründü. UST dün 0.95 dolara kadar yeniden yükseldi. Ancak gece saatlerinde yeni bir çakılma geldi. UST, bu sabah da 0.36 dolara kadar geriledi.

    GÜNLÜK DÜŞÜŞ YÜZDE 85

    Bu UST kullanılan borsalarda işlemlerde aksaklığa yol açarken Terra ağının kripto parası LUNA bir kez daha sert düşüş yaşadı. LUNA dün önce 60 dolardan 24 dolara düşmüş, ardından 30 doların üzerine tırmanmıştı.

    Bugün ise UST'de yaşanan yeni düşüşün ardından LUNA 4.5 dolara geriledi. Günlük düşüşü yüzde 85'i buldu. 2 günde ise yüzde 93 değer kaybetti. Bu süreçte LUNA'nın piyasa değeri 22.8 milyar dolardan 1.8 milyar dolara geriledi.

        SALDIRI İDDİASI

        Normalde Bitcoin'in düşüşte olduğu dönemlerde stabil coin talebi artıyor. Talep arttıkça, kurulan sisteme göre, UST likidite havuzundan arz sağlanıp sabit coinin değerinin 1 dolar civarında tutulması gerekiyordu. Ancak UST'ye talep bir anda patlama yaşayınca yeterli arz sağlanamadı.

        Şimdi sosyal medya ve forumlardaki yatırımcılar UST talebinin normal piyasa koşulları sebebiyle değil, organize bir saldırı sonucu yükseldiğini iddia ediyor. Ancak bu iddia henüz yalanlanmış veya doğrulanmış değil.

        DOLAR KARŞILIĞI ASLINDA YOK

        2018 yılında Singapur merkezli Terreform Labs tarafından yaratılan UST algoritmik sabit coin olarak tanımlanıyor. UST'yi diğer sabit coinler gibi bir rezerv para desteklemiyor. Bunun yerine 1 UST mint edilmesi için 1 dolar değerinde kripto parası LUNA'nın yakılması gerekiyor. Algoritma arz-talep dengesini kurarak paranın değerini 1 dolarda tutmayı hedefliyor
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        Haberler Ekonomi Terra Luna coin yükselir mi, düşer mi? Terra coin son dakika yorumlar! Terra Luna coin neden düşüyor?
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