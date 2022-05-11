Terra Luna coin yükselir mi, düşer mi? Terra coin son dakika yorumlar! Terra Luna coin neden düşüyor?

KISA SÜRE İŞE YARADI

TerraLabs Kurucu ortaklarından Do Kwon'un başında bulunduğu ve UST'nin bir anlamda merkez bankası gibi hareket eden Luna Foundation Guard sabit coinin değerini 1 dolara yükseltebilmek için yaklaşık 1 milyar değerinde Bitcoin satışı gerçekleştirdi.

Bu müdahaleler dün işe yaramış gibi göründü. UST dün 0.95 dolara kadar yeniden yükseldi. Ancak gece saatlerinde yeni bir çakılma geldi. UST, bu sabah da 0.36 dolara kadar geriledi.

GÜNLÜK DÜŞÜŞ YÜZDE 85

Bu UST kullanılan borsalarda işlemlerde aksaklığa yol açarken Terra ağının kripto parası LUNA bir kez daha sert düşüş yaşadı. LUNA dün önce 60 dolardan 24 dolara düşmüş, ardından 30 doların üzerine tırmanmıştı.

Bugün ise UST'de yaşanan yeni düşüşün ardından LUNA 4.5 dolara geriledi. Günlük düşüşü yüzde 85'i buldu. 2 günde ise yüzde 93 değer kaybetti. Bu süreçte LUNA'nın piyasa değeri 22.8 milyar dolardan 1.8 milyar dolara geriledi.