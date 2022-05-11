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    • Ekonomi
    • 11.05.2022 09:33
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    • 11.05.2022 09:33
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    ABD'li ekonomistten bomba Bitcoin tahmini! Fed kararı sonrası piyasalar yangın yeri

    Fed'in faiz kararı sonrası kripto para piyasalarında adeta deprem yaşandı. Bitcoin başta olmak üzere tüm kriptolar çöktü. Uzun bir aradan sonra Bitcoin ilk kez 30 bin doların altını gördü. ABD'li ünlü ekonomist Peter Schiff ise Bitcoin'in kalıcı olarak 30 bin dolar sınırını aşağı yönlü kırması durumunda "çöküş" yaşayacağını söyleyerek tahminini açıkladı.

    ABD’li ekonomistten bomba Bitcoin tahmini

    ABD'li ünlü ekonomist Peter Schiff Ethereum'dki zayıflığın Bitcoin'in çöküşünü 'yüksek ihtimalli bir sonuç' haline getirdiğini ifade etti. Bitcoin ise kısa süre 30.000 doların altını gördü, ardından 31.000 doların üzerine tırmandı.

    Bitcoin kısa süreliğine ilk kez 30.000 doların altını gördü. 29.944 dolara kadar gerileyen Bitcoin buradan gelen tepki alımlarıyla yeniden 31.000 doların üzerine tırmandı.

    Kripto para karşıtlığıyla tanınan ABD'li ünlü ekonomist Peter Schiff 30.000 dolar seviyesinin önemine dikkat çekti.

    ABD'li ünlü ekonomist Peter Schiff Bitcoin'in 30.000 doları kalıcı olarak aşağı yönlü kırması durumunda 'çöküş' yaşayacağını ve 10.000 doların altını görebileceğini belirtti.

    Schiff sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 30.000 doların altına kalıcı bir şekilde düşmesi durumunda Bitcoin'in 'büyük ihtimalle' 10.000 doların altına gerileyeceğini belirtti.

        'ZAYIF ETHEREUM İHTİMALİ ARTIRIYOR'
        Ethereum'un 2.400 dolarlık desteği kırdığına dikkat çeken Schiff "Ethereum'un 1.800 doları test etmesi muhtemel. Eğer Ethereum 1.800 doları test ederse Bitcoin'in 30.000 doların fazlasıyla altına inmeme ihtimali yok. Böyle bir düşüş beraberinde çöküşü getireceği için Ethereum'daki zayıflık Bitcoin'in çöküşünü yüksek ihtimalli bir sonuç haline getiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

        YATIRIMCILARA ALTIN TAVSİYE ETTİ
        Peter Schiff bunun yanında Fed'in faiz artırımlarının resesyona yol açıp enflasyonu düşürmeyeceğini belirterek "Yatırımcılar bunu fark ettiğinde altın yükselecek" dedi.

        Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in şişirdiği ekonomik balon hakkında bir fikri olmadığını belirten Schiff "12 yılıdır para bedavaydı ve Wall Street'te daha önce yapılmamış büyük hatalar yapıldı. Enflasyonla mücadele yeni bir finansal krize yol açacak" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Ekonomi ABD'li ekonomistten bomba Bitcoin tahmini! Fed kararı sonrası piyasalar yangın yeri
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