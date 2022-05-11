ABD'li ekonomistten bomba Bitcoin tahmini! Fed kararı sonrası piyasalar yangın yeri

ABD'li ünlü ekonomist Peter Schiff Ethereum'dki zayıflığın Bitcoin'in çöküşünü 'yüksek ihtimalli bir sonuç' haline getirdiğini ifade etti. Bitcoin ise kısa süre 30.000 doların altını gördü, ardından 31.000 doların üzerine tırmandı.
Bitcoin kısa süreliğine ilk kez 30.000 doların altını gördü. 29.944 dolara kadar gerileyen Bitcoin buradan gelen tepki alımlarıyla yeniden 31.000 doların üzerine tırmandı.
Kripto para karşıtlığıyla tanınan ABD'li ünlü ekonomist Peter Schiff 30.000 dolar seviyesinin önemine dikkat çekti.
ABD'li ünlü ekonomist Peter Schiff Bitcoin'in 30.000 doları kalıcı olarak aşağı yönlü kırması durumunda 'çöküş' yaşayacağını ve 10.000 doların altını görebileceğini belirtti.
Schiff sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 30.000 doların altına kalıcı bir şekilde düşmesi durumunda Bitcoin'in 'büyük ihtimalle' 10.000 doların altına gerileyeceğini belirtti.