İstanbul Havalimanı'ndan uçan şirket sayısı 84'e yükseldi

Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından açıklanan verilere göre, "Uluslararası Yolcu Trafiği" kategorisinde geçen yıl ağırladığı 26,5 milyon yolcuyla dünyanın en yoğun ikinci havalimanı olan İstanbul Havalimanı, yeni hava yolu şirketlerini ağırlamaya devam ediyor.