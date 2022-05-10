Milyonlarca çalışana iyileştirme müjdesi! Asgari ücrete zam yapılacak mı? Memur ve emekliye iyileştirme! AK Partili isim tarih verdi

Bu manada, temmuz ayında bütün çalışanlarımızla ilgili, memur ve emeklilerimizle ilgili iyileştirici paketlerimizi ve düzenlemelerimizi toplumla paylaşacağımızı ve bu sıkıntıların alım gücünün artırılması suretiyle giderileceğini, bu konuyla ilgili her türlü kanuni düzenlemenin yapılacağını da ifade etmek isterim."