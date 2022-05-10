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    • Ekonomi
    • 10.05.2022 18:53
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    • 10.05.2022 19:06
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    Milyonlarca çalışana iyileştirme müjdesi! Asgari ücrete zam yapılacak mı? Memur ve emekliye iyileştirme! AK Partili isim tarih verdi

    Son dakika ekonomi haberleri... Asgari ücrete yeni zam yapılacak mı? Milyonlarca çalışana iyileştirme müjdesi! Alım gücünü artıracak iyileştirme için tarih verildi. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, vatandaşın alım gücünün artırılmasına yönelik gerçekleşecek düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Akbaşoğlu "Temmuz ayında bütün çalışanlarımızla ilgili, memur ve emeklilerimizle ilgili iyileştirici paketlerimizi ve düzenlemelerimizi toplumla paylaşacağımızı ifade etmek isterim" dedi.

    Milyonlarca çalışana iyileştirme müjdesi!

    Son dakika haberleri... AK Parti'den Temmuz ayında iyileştirme yapılacağıyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

    AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu açıklamasında "Temmuz ayında bütün çalışanlarımızla ilgili, memur ve emeklilerimizle ilgili iyileştirici paketlerimizi ve düzenlemelerimizi toplumla paylaşacağımızı ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

    Emin Akbaşoğlu ayrıca "Türkiye Covid-19 pandemisi nedeniyle bütün dünyanın içerisinde bulunduğu sıkıntı nedeniyle üzerine düşen sıkıntıları görmektedir. İktidarımız bu sıkıntıların aşılmasıyla ilgili her yeni paketi kamuoyuyla paylaşmaktadır." diye ekledi.

        Akbaşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: Alım gücünü artırmak suretiyle bütün vatandaşlarımızın durumunu iyileştireceğimizin bilinmesini isterim.

        Bu manada, temmuz ayında bütün çalışanlarımızla ilgili, memur ve emeklilerimizle ilgili iyileştirici paketlerimizi ve düzenlemelerimizi toplumla paylaşacağımızı ve bu sıkıntıların alım gücünün artırılması suretiyle giderileceğini, bu konuyla ilgili her türlü kanuni düzenlemenin yapılacağını da ifade etmek isterim."

        BAŞKAN ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, dar gelirli vatandaşlar için yürürlüğe sokulacak yeni uygulamalara ilişkin konuştu. Temmuz ayını işaret eden Erdoğan, "Dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücündeki düşüşün farkındayız. Yılbaşında asgari ücretten işçi, memur, emekli maaşlarına kadar geniş alanda ciddi artışlar yaptık. Temmuz ayında enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle alım gücünü daha da iyileştireceğiz." dedi.
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        Milyonlarca çalışana iyileştirme müjdesi!
        Haberler Ekonomi Milyonlarca çalışana iyileştirme müjdesi! Asgari ücrete zam yapılacak mı? Memur ve emekliye iyileştirme! AK Partili isim tarih verdi
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