Milyonlarca çalışana iyileştirme müjdesi! Asgari ücrete zam yapılacak mı? Memur ve emekliye iyileştirme! AK Partili isim tarih verdi

Son dakika haberleri... AK Parti'den Temmuz ayında iyileştirme yapılacağıyla ilgili önemli bir açıklama geldi.
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu açıklamasında "Temmuz ayında bütün çalışanlarımızla ilgili, memur ve emeklilerimizle ilgili iyileştirici paketlerimizi ve düzenlemelerimizi toplumla paylaşacağımızı ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.
Emin Akbaşoğlu ayrıca "Türkiye Covid-19 pandemisi nedeniyle bütün dünyanın içerisinde bulunduğu sıkıntı nedeniyle üzerine düşen sıkıntıları görmektedir. İktidarımız bu sıkıntıların aşılmasıyla ilgili her yeni paketi kamuoyuyla paylaşmaktadır." diye ekledi.