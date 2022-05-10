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    • Ekonomi
    • 10.05.2022 21:52
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    • 10.05.2022 22:11
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    Bakan Nebati'den konut fiyatlarını artıran fırsatçılara sert tepki: Asla müsamaha göstermeyeceğiz

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Konut Finansmanı Projesi'nin duyurulmasının ardından konut fiyatlarını artıranlara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Nebati, "Vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacak, asla müsamaha göstermeyeceğiz." dedi.

    Asla müsamaha göstermeyeceğiz

    Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Konut Finansman Projesi'nin ardından fırsatçılar konut fiyatlarını bir anda yükseltti. Vatandaşların yükselen konut fiyatlarına tepki göstermesinin ardından hükümetten konuya ilişkin ilk adım geldi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fırsatçılarla ilgili gerekli adımların atılacağını dile getirdi.

    Bakan Nebati, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Konut Finansmanı Projesi'nin temel amacı uygun maliyetle ev sahibi olma avantajının yanı sıra vatandaşlarımızı konut fiyatlarındaki dalgalanmalardan korumaktır.

    Yine aynı şekilde, vatandaşlarımızın konut fiyatlarındaki artışlardan etkilenmemeleri için KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarına 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmaları kaydıyla belirli bir kaynak ayrılmıştır.

    Tüm bu çabalara rağmen, bazı internet sitelerinde birtakım fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak bir şekilde konut fiyatlarında gerçekleştirdiği "fahiş" artışları çok detaylı bir şekilde yakından takip ediyoruz.

    Kararlılıkla ifade etmek isterim ki fahiş fiyat artışlarına karşı var gücümüzle çalışarak devreye aldığımız uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya, vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacak, asla müsamaha göstermeyeceğiz. "

    Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Başkan Erdoğan, "İlk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon değere sahip birinci el satın almamalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket aylık 0,89 faizli konut kredisi içeriyor" şeklinde konuştu.

        Başkan Erdoğan'ın müjdesi sonrası 1 saat bile bekleyemeyen açgözlü fırsatçılar hemen zamlara asıldı.

        Konut ilanlarını fahiş şekilde 200-300 bin lira zam koyan kullanıcılar büyük tepki çekti.

        Sosyal medyada güncellenen konut fiyatları ise gündem oldu. Kullanıcılar isyan ederek fırsatçılara sert tepki gösterdi.

        İŞTE FIRSATÇILARIN ZAMLARI

            200-300 bin lira zam mı olur?

            KONUT FİNANSMANI MÜJDESİ

            Başkan Erdoğan müjdeyi böyle duyurmuştu:

            Konut almak isteyen ve konut yapan firmalarımızla ilgili müjdemiz var. Ülkemizde 1 milyon üzerindeki konutla vatandaşlarımızı uygun şartlarla ev sahibi yapmıştık. Son dönemde küresel ekonomide ham madde fiyatlarında görülen fahiş yükselişlerle konut satışlarında azalmalar yaşandı. Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paket getiriyoruz.


            İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. İkinci paket konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılıp döviz hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların merkez bankasına satılarak alınmasıyla bu paketten yararlanabilecekler. Üçüncü paket inşaat sektörüne yöneliktir. Mayıs başı itibarıyla yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık.

            TOKİ'nin projelerine de hız veriyoruz. Düşük gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik projeler için TOKİ'ye 30 milyar TL'lik destek sağlayacağız. TOKİ'nin projelerine de hız veriyoruz. Düşük gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik projeler için TOKİ'ye 30 milyar TL'lik destek sağlayacağız. Rezerv alanlarla yapılan uygun maliyetle desteklenen konutlarda 5 yıl süreyle satışına izin verilmeyecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları konut arzını artırmak için vereceğimiz diğer bir alandır. Vatandaşlarımızı hızlı güvenli ve ekonomik şekilde konut sahibi yapmayı amaçlayan bu destek ve konut adımlarının hayırlı olmasını diliyoruz.
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            Haberler Ekonomi Bakan Nebati'den konut fiyatlarını artıran fırsatçılara sert tepki: Asla müsamaha göstermeyeceğiz
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