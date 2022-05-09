Son dakika: Asgari ücrete zam yapılacak mı? Başkan Erdoğan: Temmuzda şartları düzelteceğiz

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelen Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, ana gündem maddeleri Suriyeli sığınmacılar, ekonomik gelişmeler ve fahiş fiyat artışlarına karşı alınacak önlemler olan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
DÜŞÜŞÜN FARKINDAYIZ
Erdoğan, "Hak ve özgürlük alanlarını geliştirerek, ülkemizi vesayetin boyunduruğundan milletimizle kaldırdık. Ülkemizin bağrına yerleştirilmiş FETÖ'ya karşı canımızı ortaya koyarak milletimizle tepeledik. İnsanlığın yakın tarihte yaşadığı Koronavirüs salgınının üstesinden sağlık sistemimizin gücü ve milletimizle beraber el ele yok ettik. İnşallah bugünkü ve bundan sonraki sınamaları da 85 milyon hep birlikte aşarak bizden sonraki nesillere ulaştıracağız. Dar gelirli insanlarımızın alım güçlerindeki düşüşün farkındayız"
TEMMUZU İŞARET ETTİ
Erdoğan, "Ücretlerde yaptığımız artışlarla alım gücündeki gerilemeyi telafi etmeye çalışıyoruz. Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha düzelteceğiz. Sadece geçtiğimiz ay milletimizin farklı kesimlerine sağladığımız destek tutarın 5,3 milyar liradır. Elektrik tüketim desteği için geçtiğimiz sene 2,5 milyon aileye kaynak teslim ettik. Ekonomi programımızın merkezinde istihdamı korumak ve geliştirmek vardır. Üretim tarafında oldukça iyi bir yerdeyiz. Ülkemizi tüm alanlarla Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine çıkartmak için yaptığımız yatırımların meyvelerini toplama vaktidir" dedi.