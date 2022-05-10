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    • Ekonomi
    • 10.05.2022 14:57
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    • 10.05.2022 14:57
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    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Fas'ta önemli temas

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları için gittiği Fas'ta Faslı mevkidaşı Nadia Fettah ile görüşme gerçekleştirdi.

    Bakan Nebati’den Fas’ta önemli temas

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında, Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Nadia Fettah ile görüştü.

    Nebati, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları için bulunduğu Marakeş'te, Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Nadia Fettah ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Nebati, "Önemli bir ticaret ortağımız olan Fas ile dostane ilişkilerimizin güçlendirilmesi, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz görüşmede küresel ekonomik gelişmeler ve yeşil dönüşüm hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk." ifadesini kullandı.

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Fas'ta önemli temas
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