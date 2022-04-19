Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'dan önemli açıklamalar! GES ve LNG için dünya sıraya girdi

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Konya Karapınar'da hayata geçirdikleri güneş enerjisi santralinin (GES) Aralık'ta tamamının biteceğini belirterek, Santralimiz dünyanın en büyük üç santralinden biri, ulaşmış olduğu 700 MW kapasite ile zaten Avrupa'nın en büyüğü oldu" dedi. Kalyoncu, fabrika ile enerji santralinin bir arada düşünüldüğünde ülkemize 600 milyon dolarlık döviz ikamesi sağladığını belirtti. Türkiye'de bir ilk olarak LNG'yi doğalgaza çeviren mobil LNG terminalini Aliağa'ya kurduklarını, BOTAŞ'ın yurt dışından temin ettiği sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) gazlaştırıp kullanıma sunduklarını belirten Kalyoncu, şu ifadeleri kullandı: "Almanya'dan, Polonya'dan her hafta yetkililer geliyor. 'Aman gelin LNG işini bize yapın, güneş enerjisini yapın' diyorlar. Sadece oradan değil ABD'den, Afrika'dan, Avrupa'dan gelen çok sayıda yetkili var. 'Lütfen bu işi bize getirin' diyorlar. Ancak bu işteki önceliğimiz Türkiye." İstanbul Havalimanı'nda 10 milyar 250 milyon euroluk yatırımın 8 milyar eurosunu kredi ve öz kaynaklarıyla yaptıklarını kaydeden Kalyoncu, kalan kısmın ihtiyaç oldukça hayata geçirileceğini söyledi. Kalyoncu, "25 yılda devlete 26 milyar euro kira ödüyoruz. Havalimanı bize çok şey kazandırdı. Avrupa, Afrika ve Asya'dan iş birliği için çok gelen var. Yenilenebilir enerji ve havaalanları noktasında üç kıtada çok farklı çalışmalarımız olacak" dedi.