Herkese bin 150 TL tutarında kira yardımı yapılacak! Devlet kurumu açıkladı! İşte başvuru detayları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan yayılan gereksinim sahibi ailelere kira yardımı hizmetinin ayrıntıları belli oldu. İşte bakanlık doğrultusundan tasarlanmış olan kira yardımı hizmetine dair haberin devamı. Pek çok değişik alanda gereksinim sahiplerine ulaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, muhtaç olan vatandaşlara kira yardımı da yapmaktadır. Bu yardım, başka yardımlarda da bulunduğu gibi karşılıksızdır.
Kira Yardımı Nedir, Başvuru Şartları...
Sosyal devlet olmanın sorumluluklarını yerine getiren devlet, bu sorumluluklarının içinde yer alan başlıklardan biri olan "muhtaç ailelere yardım" başlığı altında çoğu hizmet vermektedir. Bu hizmetlerin başında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan yardım modelleri gelmektedir.
Pek çok değişik alanda gereksinim sahiplerine ulaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, muhtaç olan vatandaşlara kira yardımı da yapmaktadır. Bu yardım, başka yardımlarda da bulunduğu gibi karşılıksızdır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan yayılan kira yardımı hizmetine müracaatte bulunmak isteyen yurttaşların sağlamaları gereken şartlar, şu şekilde belirlenmiştir:
· Sigortalı olmamak
· Emekli aylığı, dul ve yetim aylığı almıyor olmak
· Mal varlığına sahip olmamak
· Gelir testi sonunda fakirlik sınırının altında çıkmak
· Düzenli gelire sahip olmamak