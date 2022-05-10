Günde 45 TL 30 kuruş ödeyerek hemen dairenize kavuşun! Konut kredisinde tüm hesaplamalar değişti! 1. ve 2. el konutlarda 0,89 - 0,99 faizli + 10 ay vade ile...
Günde 45 TL 30 kuruş ödeyerek hemen dairenize kavuşun! Konut kredisinde tüm hesaplamalar değişti! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile istişareler doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak 3 adet çözüm paketi oluşturuldu. Düşük gelirli vatandaşlarında ev sahibi olmasını sağlayacak paketin detayları tablo halinde paylaşıldı. Tabloya göre 'Genişletilmiş Konut Finansman Paketi' kapsamında kamu bankalarınca birinci el ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde 2 milyon TL değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli , aylık tüzde 089 faizli konut kredisi verilecek. İşte 100.000, 200.000, 400.000, 500.000, 2 milyon TL için hesaplı tablo!
Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı 3 finansman paketinin detayları merak konusu oldu. 'İlk Evim Konut Finansman Paketi' , 'Genişletilmiş Konut Finansman Paketi' , 'İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi' başlıklı bu 3 paket ile birlikte konut arzının artması amaçlanıyor. 1. ve 2. el konutlarda 089 faizle 1 milyon TL değerine kadar kredi çekmek mümkün. 0.99 faizli konut kredileri de ilk konutuu alacak vatandaşları kapsıyor. Bu yüzde 0.99 olan faiz yalnızca birinci el konutlarda uygulanacak. İşte tüm detaylar ve geri ödemelerde hesaplamalar...
0.89 faiz imkanı sunulan tabloya göre 100 bin TL konut kredisi çekmek isteyenler geri ödemeyi aylık 1.359 TL olarak yapacak. Günlüğü ise 45 TL 30 kuruşa tekabül ediyor. Yani Günde 45 TL 30 kuruş ödeyerek hemen ev sahibi olabilirsiniz.
0.99 faizli konut kredisi için hazırlanan tabloya bakıldığında da 200 bin TL'lik 120 ay vadeli kredi almak isteyenler aylık 1.427 TL 78 kuruş ödeyecek. Toplam geri ödeme ise 171,333 TL 6 kuruş olarak belirlendi.
İLK EV VE BİRİNCİ EL ŞARTINA YÜZDE 0.99 FAİZ
"İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak olanlara yönelik birinci el konutlarda (sıfır konut) uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi sağlanacak.
BİRİNCİ VE İKİNCİ EL KONUTA ALTIN VE DÖVİZ ŞARTLI FAİZ YÜZDE 0.89
İkinci paket olan ve Döviz, Altın varlıklarının Türk Lirası'na dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankaları birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi verilecek. Böylece liralaşma politikasının da devamlılığı sağlanmış olacak.