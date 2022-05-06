Sahtekarlar yine boş durmadı! Adeta zehir saçan sahte gübre ve tarım ilaçlarını piyasaya sürdü

Tarım sektöründe yaşanan fiyat dalgalanmalarını fırsat bilen sahtekârların hedefi bu kez çiftçiler oldu. Gözü dönmüş sahtekârların çiftçileri hedef alarak piyasaya sahte gübre ve tarım ilaçları sürmeleri oldukça tehlikeli bir süreç başlattı. Denetimsiz kaçak tarım ilaçlarının hem insan sağlığına hem de toprağa büyük zarar verdiği belirtiliyor. SABAH'a konuşan uzmanlar, "İlaçlar başta Çin olmak üzere farklı ülkelerden geliyor. Bu ürünleri internet üzerinden normalin yarı fiyatına hatta daha ucuza almak mümkün. İçinde ne var ne yok belli değil! Hatta kullanıldığı yerdeki tüm organizmaları öldürenler bile var. Bu çok büyük bir tehlike yaratıyor" dedi. Türkiye'de sahte ve kaçak zirai ilaç piyasasının büyüklüğünün 200 milyon TL'ye kadar çıktığı belirtiliyor. Öte yandan Suriye, Irak ya da İran'dan kaçak yolla gelen ilaçlar ise dozaj ve formülasyonu farklı olduğu için ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Sert içerikleri ürüne zarar verirken, kimi zaman da yakıyor. Uzmanlar, "Sahtekârların yöntemleri 'Bu kadar da olmaz' dedirtiyor. Orijinal ilaç şişelerine bir miktar gerçek ürün koyuyorlar, üstünü de sahte ürünle tamamlayıp piyasaya sürüyorlar. Ürünlerin sahte olup olmadığı ise ancak tahlilde anlaşılıyor" diye konuştu.