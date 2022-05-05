📢Sigara zammı var mı yok mu? 6 Mayıs sigara fiyatları ne kadar?🔔BAT, Philip Morris, JTİ güncel zamlı sigara fiyatları kaç TL oldu?

Tiryakiler tarafından akşam saatlerinde yoğun bir şekilde 6 Mayıs sigara fiyatları ne kadar? 📢Sigaraya zam var mı yok mu sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Sosyal medyadaki sigara zammı iddiaların ardından yarın itibariyle sigara fiyatlarında artış yapılıp yapılmayacağı merak edildi. Ocak ve Mart aylarında yapılan artışın ardından yeni bir zam söz konusu mu? British American Tobacco BAT, Philip Morris, Japan Tobacco International JTİ güncel zamlı sigara fiyatları kaç TL oldu?
6 MAYIS SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
Japan Tobacco International (JTİ) sigara fiyatları
Camel Yellow 48 TL
Winston Slender Dark Blue& Deep Blue 26 TL
Winston Slender 26 TL
Winston 27 TL
Winston Xsence Black & Grey 28 TL
Camel Slender 25,5 TL
Camel 26 TL
LD 25,5 TL
Monte Carlo 25,5 TL