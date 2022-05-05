Tarımda yeni dönem yolda! Sigorta zorunlu gelir garanti! İşte detaylar

Pandemi ve Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle tüm dünyada yaşanan gıda tedariki problemi ülkeleri yeni arayışlar içine sokarken, Türkiye'de de tarım alanlarının daha etkin kullanılması, ürün sigortası kapsamının genişletilmesi ve gelir garantili üretim modelleri üzerinde çalışma yapılıyor.
Tarım alanlarının daha etkin kullanılması, boş tarım arazilerinin üretime açılması ve üreticinin sattığı üründen hak ettiği geliri kazanması için farklı formüller tartışmaya açıldı. Türkiye'de devlet destekli gelir garantili üretim modeline geçilmesi durumunda tarım ürünlerine ilişkin sigorta sisteminin kapsamının da genişletilmesi hedefleniyor. AK Parti kaynakları, 'İngiliz modeline' benzer bir sistemin kurularak, üreticinin ürününü sigortalatması durumunda devlet tarafından gelir garantisi verileceğini kaydetti. Türkiye'de şu anda primin yüzde 50'si devlet tarafından ödenmesine rağmen, tarım ürünlerindeki sigorta oranı yüzde 20'yi geçmiyor.
AK Parti kaynakları, Tarım Bakanlığının üretimin havza bazlı olması ve gelir garantili üretim modeli üzerinde çalıştığını belirterek, yapılan çalışmaları şöyle anlattı: