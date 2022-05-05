Tarımda yeni dönem yolda! Sigorta zorunlu gelir garanti! İşte detaylar

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Gelir garantili üretim modeline geçilmesi için uzun zamandır bir çalışma yapılıyor. Yani üretim havza bazlı olacak. Nerede ne ekileceği önceden belirlenecek. Sigorta kapsamlarının genişletilmesi ve sözleşmeli üretim ile birlikte bunların hepsi bir bütün. Kırsalda şu anda artık başka iş yapacak durumda olmayan, sermayesi olmayan kişilerle tarım ve hayvancılık yapılıyor. Bu durumda olanlar başka bir imkân bulunca da gidiyor. Böylece o birikim yok oluyor. Bu kişileri orda tutmak, başka iş bulunca bu işi bırakmalarını önlemek lazım. Gelir garantili modelde, kırsalda üretim yapanlar önümüzdeki 10 yıl içinde ne ekeceğini ne kazanacağını bilecek. Bu olmazsa, bir plan yapılmazsa, üretici tarımı fırsat bulursa kaçacak bir alan olarak görecek.