Ucuz gıda seferberliği! ‘Birlikten Berekete’ ve ‘Ürün Takip Sistemi’ uygulaması ile ürünler tarladan sofraya takip edilecek





MOBİL ALTYAPI HAZIR

'Birlikten Berekete' temalı seferberlikte, üretim ve satış noktaları gönüllük esası ile fiyat indirimlerine katkı verecek. Ürün ve fiyat takibi imkanı sunan uygulamada yeni markalar, ürünler, kategorileri öne çıkaran duyuru alanları da yer alacak. Uygulama ile satış noktaları ürün kategorileri filtrelenerek kolay arama yapılabilecek. Uygulama toplam alışveriş tutarını hesaplayacak, en ucuz ürünün en yakın nerede olduğunu da gösterecek. Sisteme yeni giren ürünler, işyerleri ve ön plana çıkanlar için de arama linkleri olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı mobil uygulamaların altyapısını hazırladı. Ürünlerin tarladan çıkışından satılıp kullanıldığı yere kadar takip edilmesi için hayata geçirilecek 'Ürün Takip Sistemi' ile ürünler sorgulanabilecek. Tarımsal üretimde girdi maliyetlerini düşürecek çalışmalar da Mayıs ayında tamamlanacak.