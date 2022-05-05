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    Ucuz gıda seferberliği! ‘Birlikten Berekete’ ve ‘Ürün Takip Sistemi’ uygulaması ile ürünler tarladan sofraya takip edilecek

    Altyapıları hazırlanan ‘Birlikten Berekete’ uygulaması ve dijital ‘Ürün Takip Sistemi’ ile vatandaşa ucuz gıda yolu açılacak. Ürün fiyatları karşılaştırılırken, ürünler tarladan sofraya takip edilecek.

    Hazal Ateş
    Ucuz gıda seferberliği

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşların ucuz gıdaya ulaşması için 'Birlikten Berekete' uygulaması ve dijital 'Ürün Takip Sistemi'ni devreye alıyor. Ürün takibinin anlık yapılmasını sağlayacak dijital sistemle fiyatların aşırı şişirilmesi, beklentiler oluşturulması, stokçuluk ortadan kalkacak.



    MOBİL ALTYAPI HAZIR
    'Birlikten Berekete' temalı seferberlikte, üretim ve satış noktaları gönüllük esası ile fiyat indirimlerine katkı verecek. Ürün ve fiyat takibi imkanı sunan uygulamada yeni markalar, ürünler, kategorileri öne çıkaran duyuru alanları da yer alacak. Uygulama ile satış noktaları ürün kategorileri filtrelenerek kolay arama yapılabilecek. Uygulama toplam alışveriş tutarını hesaplayacak, en ucuz ürünün en yakın nerede olduğunu da gösterecek. Sisteme yeni giren ürünler, işyerleri ve ön plana çıkanlar için de arama linkleri olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı mobil uygulamaların altyapısını hazırladı. Ürünlerin tarladan çıkışından satılıp kullanıldığı yere kadar takip edilmesi için hayata geçirilecek 'Ürün Takip Sistemi' ile ürünler sorgulanabilecek. Tarımsal üretimde girdi maliyetlerini düşürecek çalışmalar da Mayıs ayında tamamlanacak.

    STOKÇULUK ÖNLENECEK
    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, stokçuluğu önlemek ve fiyatların seyrini izlemek amacıyla yürütülen dijital Ürün Takip Sistemi çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bakan Nebati, "Enflasyonu belirleyen temel etkenler maliyet ve arz yönlü faktörler ile beklentilerdir. Ortaya koyacağımız yeni enstrümanlarla finansal piyasalardaki istikrarı kalıcı hale getireceğiz" şeklinde konuştu.



        VERGİDE TAKSİT İMKANI VAR
        Bakan Nebati, vergi borçlarında yeni bir yapılandırma çalışması konusundaki tartışmalara noktayı koydu. Yeni bir yapılandırma düzenlemesi düşünmediklerini söyleyen Bakan Nebati, "Borcunu ödemekte zorluk çeken vatandaşlarımız vergi dairelerine başvurarak ilgili mevzuat kapsamında sunulan kolaylıklardan her zaman yararlanabilir" dedi.

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        Haberler Ekonomi Ucuz gıda seferberliği! ‘Birlikten Berekete’ ve ‘Ürün Takip Sistemi’ uygulaması ile ürünler tarladan sofraya takip edilecek
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