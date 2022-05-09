İslam Memiş'ten altın fiyatları ikazı: Gram ve çeyrek için 'Mayıs-Temmuz aralığı riskli' diyerek duyurdu! Patlamayla agresif yükseliş öncesi...

Pek çok kişinin yatırım yaptığı altın fiyatlarında hareketlilik son dönemde oldukça dikkat çekiyor. Yaz aylarında fiyatların gidişatı akıllardaki yerini koruyor. Altın fiyatlarında görülen hızlı değişimler kafaları karıştırmaya devam ediyor. Bu doğrultuda da altın fiyatlarında yaşanan son değişimler yatırımcısı tarafından sıkı takibe alındı. Analistler ve uzmanlar fiyatların hangi yöne seyredeceği konusundaki yorumlarını insanlarla paylaşıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten konu hakkında önemli uyarılarda bulundu. İşte İslam Memiş son dakika altın yorumları!