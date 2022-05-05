Hacda diplomasi katkısı: En yüksek kontenjan Türkiye’nin

POZİTİF AYRIMCILIK YAPTI

TÜRSAB Hac-Umre Komitesi Başkanı Diayeddin Şahin, Suudi Arabistan'ın 2019'da hac kontenjanını 2 milyon olarak açıkladığını ve bunun 600 bininin Suudilere ayrıldığını belirterek, "Bu yıl 1 milyon ziyaretçi alacaklar. Pandemi nedeniyle kontenjan sınırlandırıldı" diye konuştu. Suudi Arabistan'ın önceki yıllarda nüfusun yüzde 10'unu hacı adayı olarak aldığını aktaran Şahin, "Ancak bu yıl sınırlı kontenjan olduğu için ülkelere önceki yıllarda aldığı sayının yüzde 40'ını verdi. 2019'da 10 bin alıyorsa onu 4 bine düşürdü. Ülke bazında Türkiye'de ise pozitif ayrımcılık yapılarak yüzde 45 kontenjan ayrıldı. Bunda iki ülkenin geliştirdiği diplomatik dil etkili oldu" dedi. 2019'da Türkiye'ye 83 bin 430 kontenjan ayırdığını aktaran Şahin, bu yıl kontenjanın 37 bin 770 olduğunu ekledi.