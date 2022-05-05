Hacda diplomasi katkısı: En yüksek kontenjan Türkiye’nin

Türkiye'nin son dönemde Suudi Arabistan ile geliştirdiği diplomasi atağı hac kontenjanında da katkı sağladı. Pandemi nedeniyle hac ve umre turlarını kapatan ve iki yıl aradan sonra yeniden kabule hazırlanan Suudi Arabistan, hacda ülkeler arası en yüksek kontenjanı Türkiye'ye ayırdı.
2019'da toplam hac için toplam 2 milyon kapasite ayıran Suudi Arabistan, kalanı diğer ülke vatandaşlarına ayırmıştı. Bu yıl pandemi nedeniyle ülkelere ayırdığı kontenjanı sınırlandıran ve 1 milyon ziyaretçi kabul edeceğini açıklayan Suudi Arabistan, ülkelerde önceki yıllarda ayırdığı kontenjanın yüzde 40 kadarına izin verdi.
Bu oran Türkiye'de ise yüzde 45 olarak gerçekleşti. 2019'da 83 bin 430 hacı adayı alan Suudi Arabistan, bu yıl 38 bine yakın Türk hacı adayı alacak. Umre turlarına da bu hafta başlayacak olan tur şirketleri, sadece mayıs ayında 10 bin kişilik umre turu planlıyor.