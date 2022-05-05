Kentsel dönüşümde 10 yıl geride kalarak 1 milyon 709 bin yapı dönüştürüldü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm çalışmalarının 10'uncu yılını geride bıraktı. Bu süreçte 1 milyon 709 bin bağımsız birimde yenileme faaliyetine başlandı. İstanbul Kadıköy'de 16 bin 150, Esenler'de 60 bin, Üsküdar'da 8 bin 810, Güngören Tozkoparan'da 2 bin 100, Kağıthane'deki Talatpaşa ve Yahya Kemal mahallelerinde bin 45, Kartal'da 955, Zeytinburnu'nda bin 320 ve Gaziosmanpaşa'da 6 bin 100 konut ve ticari bağımsız birimin yapımı devam ediyor. Ayrıca, İzmir Bayraklı'da bin 400, Karabağlar'da bin 600 konutun inşası ile birlikte deprem sonrasında 5 bin 500 konutun inşasına yönelik çalışmalar sürüyor. Ankara'da ise Mamak'ta 10 bin 200, Altındağ'da bin, Elmadağ'da 400 olmak üzere 11 bin 600 konuta yönelik çalışmalar devam ediyor. Yıl sonuna kadar yaklaşık 300 bin konutun yenilenmesi hedefleniyor.