Kentsel dönüşüme kredi desteği! 2 katına çıkarıldı dönüşüm hız kazandı

EN ÇOK RİSKLİ BİNA İSTANBUL'DA

Bugüne kadar en çok riskli bina tespiti İstanbul'da yapıldı. İstanbul'da 82 bin 728 tespit ile 446 bin 906 bağımsız birim incelendi. Ankara'da 21 bin 250 riskli bina tespiti ile 41 bin 466 birim incelendi. İzmir'de ise 21 bin 505 riskli bina tespitinde 62 bin 938 bağımsız birim incelendi.

Riskli yapı tespitlerine ilişkin hesaplamaların yapılması ve verilerin belli bir format ve düzen altında raporlanabilmesi ve kayıt altına alınabilmesi amacıyla geliştirilen Yapısal Analiz Platformu, riskli yapı tespit sürecine ilişkin tüm iş ve işlemlerin elektronik sistem üzerinden hızlı yürütülmesini sağlıyor. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi arasında yapılan protokol çerçevesinde geliştirilen program, İstanbul'da ise 18 Mayıs'ta devreye girecek.