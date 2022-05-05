Altının gidişatı ters tepecek! 5 Mayıs Bugün gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? Dağılması kumdan kale gibi: Altın fiyatları neden düştü, yükselir mi?

ALTIN HANGİ GELİŞMELERİ FİYATLIYOR?

Rusya Ukrayna Savaşı`nın, yaptırım açıklamalarının ve küresel enflasyon beklentilerinin şiddetlendiği 8 Mart tarihinde 2.070 dolar ile 2022`nin rekorunu kıran ve tarihi zirvesini görmeye çok yaklaşan ons altın fiyatı, bu noktadan sonra gevşedi. Ons altın tarihi zirvesi, Covid-19`un krizinin en yüksek olduğu dönemde, 2.075 dolar ile Ağustos 2020`de görülmüştü.

CANLI ALTIN FİYATLARI!

ALTIN FİYATLARI YÜZDE 10`UN ÜZERİNDE ERİDİ

2022`nin zirvesi olan 2.070 dolar dikkate alındığında altın ons fiyatı için kayıp yüzde 10`u aşarak 1.850 dolar seviyesi test edildi. Aynı dönemde gram altın fiyatları için zirve 969 lira olarak göze çarptı. Bu seviye dikkate alındığında ise altın gram fiyatı yüzde 8`in üzerinde eriyerek 885 liranın altına sarktı.