Kendi iş fikrini oluşturup getirene... Dev müjde geldi! İşi olmayanlara işsizlere 65.000 TL veriliyor!

Nedir Bu Destek?

İşi olmayan, işsiz fakat girişimcilik hayali kuran insanlar etrafımızda sık sık mevcuttur. Fikirleri ne kadar güzel olursa olsun bazı durumlarda parasal imkansızlıklar sebebiyle yaşama geçirmek nerdeyse imkansızdır. İşte tam bu noktada KOSGEB yardımınıza koşar ve kıymetli düşüncelerinize ehemmiyet sunarak yaşama geçirmeniz konusu ile ilgili destek olur. KOSGEB vasıtasıyla destek alabilmek isteyen girişimciler ilk olarak KOSGEB'in kursuna kayıt olmak zorundadır. Normal şartlarda ücretli olan kurs destek almayan şahıslar amacıyla ücretsizdir. Kurs bitiminde girişimcilik sertifikası verilmektedir. Kurs adımını tamamlayıp sertifika alan katılımcılar iş düşüncelerini kuruma sunacaklar.