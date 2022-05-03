Kendi iş fikrini oluşturup getirene... Dev müjde geldi! İşi olmayanlara işsizlere 65.000 TL veriliyor!

İşiniz yoksa ve nakit ihtiyacınızı karşılamayı istiyorsanız KOSGEB güzel bir fırsat sunuyor! Genellikle kendi işini kurmayı isteyenlere özel atılması plan edilen bu adım, yanında mühim kazanımları da getiriyor! Bu anlamda proje sunulduktan sonra, kurumdaki incelemelerin sonrasında onay gören düşüncelerin ne kadar destek alacağına da gene kurum kendi karar verecek. Kurum esasen halihazırda şimdilik düşünce oluşturmadan ya da sunmadan sertifika alımı amacıyla destek vermektedir.
Nedir Bu Destek?
İşi olmayan, işsiz fakat girişimcilik hayali kuran insanlar etrafımızda sık sık mevcuttur. Fikirleri ne kadar güzel olursa olsun bazı durumlarda parasal imkansızlıklar sebebiyle yaşama geçirmek nerdeyse imkansızdır. İşte tam bu noktada KOSGEB yardımınıza koşar ve kıymetli düşüncelerinize ehemmiyet sunarak yaşama geçirmeniz konusu ile ilgili destek olur. KOSGEB vasıtasıyla destek alabilmek isteyen girişimciler ilk olarak KOSGEB'in kursuna kayıt olmak zorundadır. Normal şartlarda ücretli olan kurs destek almayan şahıslar amacıyla ücretsizdir. Kurs bitiminde girişimcilik sertifikası verilmektedir. Kurs adımını tamamlayıp sertifika alan katılımcılar iş düşüncelerini kuruma sunacaklar.
Projelere hibe var
Proje kapsamında verilebilecek desteğin üst limiti geri ödemesiz 300.000 (üçyüzbin) TL ve geri ödemeli 700.000 (yediyüzbin) TL olmak üzere azami 1.000.000 (birmilyon) TL'dir. Bununla eş güdümlü Programda tespit edilen limitleri geçmemek üzere Proje Teklif Çağrısı özelinde yeni limitler belirlenebilir.