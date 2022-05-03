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    • Ekonomi
    • 04.05.2022 11:09
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    • 04.05.2022 11:09
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    1 LT benzin ve mazot kaç para oldu? 4 Mayıs BP, PO, Shell, Opet güncel yakıt fiyatları! BENZİN - MOTORİN İNDİRİM VAR MI?

    Brent petrol fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerin ardından gözler akaryatkıt fiyatlarıne çevrildi. Araç sahipleri benzin ve motorine indirim - zam gelecek mi? Sorusunu arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki, 1 LT benzin ve mazot kaç para oldu? 4 Mayıs BP, PO, Shell, Opet güncel yakıt fiyatları!

    takvim.com.tr
    BENZİN - MOTORİN İNDİRİM VAR MI?

    Güncel akaryakıt fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar devam ederken, benzin ve motorin fiyatlarında indirim-zam haberleri değişkenlik gösteriyor. Peki, 4 Mayıs benzin ve motorine indirim - zam var mı? 1 LT benzin ve mazot kaç para? İtsanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

    Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

    30 Nisan cumartesi günün itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmiş, benzinin ortalama litre fiyatı 20,33 liraya ulaşmıştı.

    3 Mayıs Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

    İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi ise ortalama 20.33 liradan satılıyor.

    ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

    Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.17 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi ise ortalama 20.44 liradan satılıyor.

        İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATI

        İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.17 liradan satılıyor.

        Benzinin litresi ise ortalama 20.44 liradan satılıyor.

        Brent petrolün varil fiyatı 107,25 dolar

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 107,25 dolardan işlem görüyor.

        Dün 108,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 düşüşle 107,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 104,86 dolardan alıcı buldu.

        Çin'de devam eden karantina süreci ve petrol ihtiyacında oluşan düşüşün petrol fiyatları üzerindeki baskısı sürüyor.

        Dün bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) Enerji Bakanları Rus petrol ithalatına aşamalı ambargo ihtimalini görüştü. Almanya'nın Rus petrolüne karşı ambargo kararını desteklemeye hazır olduğunu duyurması petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlıyor.

        Avrupa Komisyonu'nun bu hafta Rus petrolünün ithalatına yönelik bir ambargo da dahil olmak üzere yeni bir AB yaptırım paketi önermesi bekleniyor.

        Yatırımcılar, Amerikan Petrol Enstitüsü'nün açıklayacağı ABD ham petrol arzı verilerini bekliyor.

        Brent petrolde teknik olarak 107,69 ile 108,15 dolar aralığının direnç, 106,98 ile 106,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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        Haberler Ekonomi 1 LT benzin ve mazot kaç para oldu? 4 Mayıs BP, PO, Shell, Opet güncel yakıt fiyatları! BENZİN - MOTORİN İNDİRİM VAR MI?
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