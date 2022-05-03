1 LT benzin ve mazot kaç para oldu? 4 Mayıs BP, PO, Shell, Opet güncel yakıt fiyatları! BENZİN - MOTORİN İNDİRİM VAR MI?

Güncel akaryakıt fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar devam ederken, benzin ve motorin fiyatlarında indirim-zam haberleri değişkenlik gösteriyor. Peki, 4 Mayıs benzin ve motorine indirim - zam var mı? 1 LT benzin ve mazot kaç para? İtsanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler!
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
30 Nisan cumartesi günün itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmiş, benzinin ortalama litre fiyatı 20,33 liraya ulaşmıştı.
3 Mayıs Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.33 liradan satılıyor.
ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI
Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.17 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.44 liradan satılıyor.