Bin ihracatçıya 1 milyar TL kredi (Ekonomi haberleri)

İhracatçıların finansmana erişiminde teminat sorununu ortadan kaldırmak için sadece ihracatçıların erişimine açık olan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE AŞ) Mart ayında faaliyete başladı. İki ayda 4 binin üzerinde firma başvurdu. Bine yakın ihracatçı da önümüzdeki günlerde destekten yararlanacak. Söz konusu bin firmaya yaklaşık 1 milyar liralık kaynak sağlanacak. Barış ŞİMŞEK

DİJİTAL TL GELİYOR

Merkez Bankası ile Türkiye'nin öncü teknoloji kuruluşlarının yürüttüğü Dijital Türk Lirası Sistemi Geliştirme Projesi'nde pilot uygulama yapılacak. TCMB'nin HAVELSAN, ASELSAN ve TÜBİTAK BİLGEM ortaklığıyla Dijital Türk Lirası Sistemi Geliştirme Projesi devam ediyor. Dijital Türk Lirası'nın önce projede iş birliği yapan kurumların çalışanları tarafından pilot uygulama olarak kullanılması hedefleniyor.

HAVADA BAYRAM

Ramazan Bayramı tatili için ülkenin dört bir tarafından Kapadokya'ya giden yerli turistler, gün doğumu vaktinde düzenlenen sıcak hava balon turuna katıldı. Bayram sabahında, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri kuşbakışı izlemek isteyen konuklar, henüz hava aydınlanmadan soluğu Göreme beldesindeki balon kalkış alanında aldı. Ekiplerin hazırlıklarının ardından onlarca balon peş peşe gökyüzüne yükseldi. Sıcak hava balon pilotu Tarık Aktaş, bayram tatilinde bölge genelindeki tüm aktivitelerde yoğunluk yaşandığını, durumun, 2022 yılı turizminin iyi geçeceğinin habercisi olduğunu söyledi.

KAPALIÇARŞI YENİLENDİ

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı'da restorasyon ve depreme karşı güçlendirme çalışmalarının Haziran ayı sonunda tamamlanmış olacağını söyledi. Çarşıyı geçen yıl 25.5 milyon kişinin ziyaret ettiğini, salgın öncesinde bu rakamın 43 milyon olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Kapalıçarşı'da bu sene 30 milyon ziyaretçiyi yakalamayı, bundan sonra da 50 milyon ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

4 AYDA 1.1 MİLYONU AŞTI

Antalya, Ocak-Nisan döneminde hava yoluyla gelen 1 milyon 112 bin 383 yabancı turisti ağırladı. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-30 Nisan'da kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 162 arttı. 2020'de 431 bin 769 misafir, geçen yıl Ocak-Nisan döneminde 423 bin 773 yabancı turistin geldiği Antalya'da, bu yılın aynı döneminde 1 milyon 112 bin 383 turist tatil yaptı. Kente en fazla turist Almanya, İngiltere ve Rusya'dan geldi.

BAŞKA HAYAT

Zenginlerin en pahalı ve en lüks oyuncaklarından biri olan süper yatlar, sundukları özelliklerin yanı sıra tasarımlarıyla da yarışıyor. Firmalar dünyanın dört bir yanındaki müşterileri için özel tasarım ultra lüks yatlar üretiyor. Zenginler için statü ve güç sembolü olan yatlarda, kimi tasarımlar dudak uçuklatıyor. Sektörde devrim yaratacak pek çok fütüristik tasarım bulunuyor. İşte çok konuşulan tasarımlara iki örnek...

Earth 300: Bilimsel araştırmalar için tasarlanan Earth 300, 700 milyon dolara mal olacak. Süper yatta turistler de konaklayabilecek. Önümüzdeki yıllarda suya indirilmesi beklenen yat, 300 metre uzunluğuyla rekor kıracak.

Arkup 75: Miami merkezli Arkup'un tasarımı, denizde lüks ev konforu sunuyor. Arkup 75 adını taşıyan yat, çatıdan yağmur suyunu topluyor ve güneş panelleri aracılığıyla yeşil enerji üretiyor.