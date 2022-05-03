Artan fiyatların ardından devlet harekete geçti: Hallerde yeni dönem başlıyor

AK Parti'nin, tarım ürünlerinin fiyatlarının beklentilerin çok üzerinde artmasını engellemek ve vatandaşın daha ucuz, sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak için yapacağı hal düzenlemesinin detayları ortaya çıkmaya başladı.
Düzenleme kapsamında illerdeki hallerin sayısı ve buna bağlı olarak da rekabet artırılacak. Fiyatları istediği gibi belirleyen mafyatik yapılanmalara son verilecek.
TOPLANTI SONRASI METİN ORTAYA ÇIKTI
İlgili bakanlıkların, fırsatçıların önünü keserek tarım ürünlerinin fiyatlarındaki gereksiz artışları önlemek için hazırladığı hal yasa teklifi ile ilgili belediyeler, sektör temsilcileri başta olmak üzere tüm taraflar ile toplantılar yapıldı.