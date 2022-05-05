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    • Ekonomi
    • 05.05.2022 10:04
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    • 05.05.2022 10:26
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    Mayıs kira zammı kaç TL, yüzde kaç oldu? TEFE TÜFE Kira zammı artış oranı Mayıs ayı hesaplama ekranı 2022!

    2022 Mayıs ayı kira artış oranı yüzde kaç? Kira artış oranı açıklandı mı? Mayıs ayına girilmesiyle birlikte kirada oturan vatandaşlar, yüzde kaç zam olacağını merak ediyor. Mayıs ayının ilk günlerinde en çok araştırılan konuların başında Mayıs ayı kira artış oranı bulunuyor. Kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor. Mayıs kira zammı kaç TL, yüzde kaç oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    TEFE TÜFE Mayıs ayı kira zam oranları açıklandı!

    Son dakika haberine göre TÜİK Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Nisan enflasyon rakamlarının ortaya çıkmasının ardından kira artış oranı da netleşti. Bilindiği üzere Kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor. Peki Mayıs kira zammı kaç TL, yüzde kaç oldu? İşte merak edilenler!

    MAYIS 2022 KİRA ARTIŞ ORANI

    Mayıs 2022 kira artış oranı açıklandı. Bu anlamda kira artış oranı yüzde 34.46 oldu.

    TÜİK NİSAN ENFLASYON VERİLERİ

    Tüketici Fiyat Endeksi, Nisan 2022

    TÜİK açıkladı! Nisan ayı enflasyon verileri belli oldu

    Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %69,97, aylık %7,25 arttı

    TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti.

    Yıllık TÜFE'ye göre 9 ana grup daha düşük, 3 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

    Yıllık en düşük artış %18,71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %26,23 ile giyim ve ayakkabı, %27,73 ile eğitim ve %35,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %105,86 ile ulaştırma, %89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %77,64 ile ev eşyası oldu.

    Aylık TÜFE'ye göre 10 ana grup daha düşük, 2 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

    Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Nisan ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,93 ile çeşitli mal ve hizmetler, %1,31 ile sağlık ve %2,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %13,38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %7,43 ile konut, %6,96 ile giyim ve ayakkabı oldu.

    Nisan 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 27 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 45 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 337 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

    Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %57,20, aylık %5,58 arttı

    İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %5,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,88, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,20 ve on iki aylık ortalamalara göre %30,87 artış gerçekleşti.

    KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

    Geçen yılın aynı oranına göre: Yİ-ÜFE ya da TÜFE üzerinden geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı baz alınarak kira artışı hesaplanır. 12 aylık ortalama: 12 aylık TÜFE ve Yİ-ÜFE aylık ortalaması toplanır ve 2'ye bölünür. Kira artışı, çıkan sonuç üzerinden hesaplanır.
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        Haberler Ekonomi Mayıs kira zammı kaç TL, yüzde kaç oldu? TEFE TÜFE Kira zammı artış oranı Mayıs ayı hesaplama ekranı 2022!
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