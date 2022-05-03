Adana'da 4 milyon TL maliyetle ilk kez yaban mersini üretilmeye başlandı! Kilosu 320 TL'den satılıyor

Ovada klasik olan ürünlerin dışına çıkmalarını öneriyoruz. Ürünlerde ne kadar çok alternatif olursa o kadar çok satış olacaktır. Marketlerde artık yavaş yavaş bu ürünler yer alıyor. Oldukça güzel lezzeti, vücuda da faydaları var. İhracata da gidiyor ama ülkemiz daha çok ithal ediyor.