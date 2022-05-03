Adana'da 4 milyon TL maliyetle ilk kez yaban mersini üretilmeye başlandı! Kilosu 320 TL'den satılıyor

Hindistan cevizi kabukları ve liflerinin yer aldığı saksılarda yetiştirilen yaban mersinleri, meyve vermeye başladı. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, yaban mersininin genellikle yurt dışında Kuzey Avrupa ve ABD'deki Rocky Dağları, yurt içinde ise Karadeniz'in yüksek rakımlı bölgelerinde yetiştirildiğini kaydetti.
"125 GRAMLIK ÜRÜNLER 40 LİRANIN ÜZERİNDE SATILIYOR"
Yaban mersini üretiminin meşakkatli olduğunu dile getiren İncefikir, "Bu ürünlerin spot fiyatı tarlada 150-160 TL. Günün koşullarına göre bu fiyatlar arz talebe göre değişir ancak marketlerde ise bu fiyat 2 katının üzerine çıkıyor. 125 gramlık ürünler 40 liranın üzerine satılıyor" dedi.