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    • Ekonomi
    • 30.04.2022 13:50
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    • 30.04.2022 13:54
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    Bayram tatili yapacak milyonlarca memuru ilgilendiriyor! İzinler çakıştığında memurun yıllık izninden düşülür mü?

    Devlet memurunun yıllık izin süresinin Ramazan Bayramına ve genel tatil günlerine denk gelmesi durumunda bu süreler yıllık izin süresinden düşülür mü? Yıllık iznini yarıda keserek göreve dönmek isteyen personelin talebinin yerine getirilmesinde idarenin takdir yetkisi var mı? Merak edilenler Takvim Memurlar'da...

    takvim.com.tr
    Bayram tatili yapacak memurları ilgilendiriyor

    Bilindiği üzere; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın "Çalışma şartları ve dinlenme hakkı" başlı 50 inci maddesinde; "Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.

    Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir." hükmü yer almaktadır.

    Diğer taraftan; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "İzin" başlıklı 23 üncü maddesinde; "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler" hükmü, 99 uncu maddesinde;" Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.



    Ancak bu kanuna, özel kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine veya bunlara dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

        Cumhurbaşkanı, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir" hükmü yer almaktadır.

        Yine Aynı Kanunun Yıllık izin "Başlıklı" 102 inci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir" hükmü,103 üncü maddesinde ise " kullanılışı: Madde 103 – Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. (Değişik cümle: 6/7/1995 – KHK-562/2 md.) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar.Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir" hükmü yer almaktadır.

        Diğer taraftan; 17703/1981 tarihli ve Ulusal Bayram ve Tatiller Hakkında Kanuna göre; Ulusal Bayram genel tatil günleri resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 temmuz günü ile hafta tatiline yer verilmektedir.

        Ayrıca Cumhurbaşkanlığı makamınca,Cumhuriyet, Ramazan ve Kurban Bayramı gibi belirli dönemlerde hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar idari izinli sayılabilmektedir.

        Bu itibarla; yıllık izin süresi içinde kalan Cumartesi ve Pazar günlerinin yıllık izne dahil edilmesi yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk kalan Ulusal Bayram ,genel tatil günleri ile Cumhurbaşkanlığı makamınca idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesi; yıllık izin verildikten sonra Cumhurbaşkanlığı makamınca idari izinli sayılan sürelerin yıllık izin süreleri içerisinde kalması ve mesai günlerine denk gelmesi halinde ise bu sürelerin yıllık izin süresinden düşülmesi ve daha sonra amir tarafından uygun görülen zamanlarda memura 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılması gerektiği,

            - 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinde belirlenen mazeret izinlerinin izin hakkını doğuran olayı müteakiben kullanılması gerektiği değerlendirildiğinden, kullanılmayan izinlerin daha sonra başka bir zamanda kullandırılmasının mümkün bulunmadığı,

            - Yıllık iznin amirin uygun bulacağı zamanlarda verileceği hususu göz önünde bulundurulduğunda, yıllık iznini yarıda keserek göreve dönmek isteyen memurun talebinin karşılanmasında da amirin takdir yetkisinin bulunduğu, değerlendirilmektedir.

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            Haberler Ekonomi Bayram tatili yapacak milyonlarca memuru ilgilendiriyor! İzinler çakıştığında memurun yıllık izninden düşülür mü?
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