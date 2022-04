Bayram tatili yapacak milyonlarca memuru ilgilendiriyor! İzinler çakıştığında memurun yıllık izninden düşülür mü?

Yine Aynı Kanunun Yıllık izin "Başlıklı" 102 inci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir" hükmü,103 üncü maddesinde ise " kullanılışı: Madde 103 – Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. (Değişik cümle: 6/7/1995 – KHK-562/2 md.) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar.Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir" hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan; 17703/1981 tarihli ve Ulusal Bayram ve Tatiller Hakkında Kanuna göre; Ulusal Bayram genel tatil günleri resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 temmuz günü ile hafta tatiline yer verilmektedir.