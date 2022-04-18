Doğru hamlelerle krizi fırsata çeviren Türkiye ihracat rekorunu gümrük kapılarına da yansıttı! Türk mallarına talep yağdı

Türkiye'nin ihracatta rekor üzerine rekor kırması, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle deniz yolu taşımacılığının olumsuz etkilenmesi ve tır güzergâhlarının bir bölümünün batı sınır kapılarına kayması nedeniyle gümrük kapılarında yoğunluk yaşanıyor. Tüm bunlara Çin'in tekrar kapanma haberleri ile tedarikçilerini ürkütmesi de eklenince adeta Türk malları kapılardan taşar hale geldi.
FIRSATA DÖNÜŞTÜ
Özellikle Batı kapılarında ciddi bir ihracat trafiği yaşandığını belirten Uluslararası Nakliyeciler Derneği Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, "Rusya-Ukrayna sebebi ile doğu kapısı SARP kötü durumda. Batı kapıları ise Çin'e alternatif olarak Türkiye'ye yönelen AB talebi yüzünden ciddi bir yoğunluk yaşıyor" dedi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan ise Rusya- Ukrayna savaşında yaşanan krizin Karadeniz açısından fırsata dönüştüğünü söyledi.
YOĞUNLUK % 30 ARTTI
Gürdoğan, Rus iş insanlarının bölgedeki limanları kullanmak adına arayış içinde olduğunu belirterek, "2008 yılına kadar kullanılmakta olan Trabzon- Soçi limanını veya Adler limanına ro-ro ve yolcu gemilerinin konulması için çalışma başlattık. Bu Trabzon için bir fırsat" dedi. Öte yandan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kayıtlarına göre geçen yılın aynı dönemine göre Batı kapılarındaki yoğunluk miktarında bazı geçiş günlerine göre yüzde 30 yakın artış yaşıyor.