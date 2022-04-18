Doğru hamlelerle krizi fırsata çeviren Türkiye ihracat rekorunu gümrük kapılarına da yansıttı! Türk mallarına talep yağdı





TÜRKİYE UMUT VERİYOR

Sabah'ın görüştüğü ihracatçıların ortak belirttiği nokta ise Türkiye'nin bu süreçte edindiği barışçıl imajı ile ilgili oldu. Neredeyse dünyanın kaderini etkileyecek ölçüde büyük bir savaşın diyalog ile yumuşatılmasına katkı sağlayan Türkiye ile ilgili dünyanın her yerinden kendilerine olumlu dönüşler olduğunu belirten ihracatçılar, "Her iki tarafın halkı da, iş dünyası da savaş istemiyor. Ayrıca kendi iş ve hayat rutinleri devam etsin istiyorlar. Bu hedeflerini şuan Türkiye üzerinden yapabiliyorlar ve Türkiye'nin çağrıları onlar için de umut veriyor" tespitinde bulundu.