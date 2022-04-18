Prim günü eksik olana emeklilik fırsatı! Kimler isteğe bağlı sigortalı olabilir?

Çalışmayan, emekli, malullük aylığı almayan, prim günü eksik olan, part-time çalışanlar isteğe bağlı sigortalı olarak sağlık hizmeti ve emekli aylığı almaya hak kazanır. İsteğe bağlı sigortalılar SSK statüsünde daha az primle daha erken emekli olabilir. SSK'lı olarak ay içinde 30 günden az çalışanlar da isteğe bağlı sigorta yaptırabilir.
Örneğin ay içinde 10 gün bir işyerinde garsonluk yapan bir kişinin ayrıca isteğe bağlı sigorta yaptırması durumunda ödediği primler de 4A'lı olarak değerlendirilir. Dul, yetim aylığı alanlar da isteğe bağlı sigortalı olabilir. İsteğe bağlı sigorta için 18 yaşını doldurmak ve her ay prim yatırmak gerekiyor. Bu yıl için isteğe bağlı sigortada en düşük prim 1601 lira olup, işe gitme zorunluluğu bulunmuyor. İsteğe bağlı sigortayı 2008'den sonra yaptıranlar Bağ-Kur kapsamında değerlendiriliyor.
Bu nedenle emeklilik için daha uzun süre prim ödeniyor. Son 3.5 yılı SSK statüsünde çalışılması durumunda emeklilik de öne çekilir. İsteğe bağlı sigortalıyken zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek işte çalışanların sigortalılıkla çakışan isteğe bağlı prim ödenen süreleri iptal edilir. Bu süreye ilişkin primler iade ya da doğacak borçlara mahsup edilir. Sabah'ta yer alan habere göre, birden çok iş yerinde çalıştığı için yüksek prim ödeyen sigortalılar ise fazladan ödedikleri primleri geri alabilir. İsteğe bağlı sigorta konusunda merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle: