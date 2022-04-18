Prim günü eksik olana emeklilik fırsatı! Kimler isteğe bağlı sigortalı olabilir?





İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR NE KADAR PRİM ÖDÜYOR?

İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim kişinin tercihine bağlı olmakla beraber sınırlama da bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32'si, en çok da brüt asgari ücretin 7.5 katının yüzde 32'si kadar olup bu yıl için aylık 1601 lira ödenmesi gerekiyor. Kendi adına tarımsal faaliyette bulunan, esnaf muaflığından yararlanan kadınların ödeyeceği prim tutarı da 1547 lira. Ev hizmetlerinden 10 günden az çalışan kendi primini yatırabilir.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTADA EKSİK PRİMLERİ TOPLU ÖDEME İMKâNI VAR MI?

Yaş şartını tamamlayanlar borçlanma yoluyla toplu ödemeyle erken emekli olabilir. İsteğe bağlı olarak prim yatıranların uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmasını sağlar.